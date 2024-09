NVIDIA nach Quartalszahlen - interessante Bonus-Cap-Strategie!

Ende August hat der Chip-Hersteller NVIDIA die neuesten Quartalszahlen präsentiert. Da der Zukunftsausblick die Analysten nicht überzeugen konnte, bewegt sich die Aktie seitdem seitwärts, wobei sie sich jedoch weiterhin im langfristigen Aufwärtstrend aufhält. Verbleibt die Aktie im Trendkanal oder bewegt sie sich seitwärts, bieten sich interessante Investmentchancen.

NVIDIA Corp. ist weltweit Marktführer für 3D-Grafikkarten-Chips, die nicht nur unter Gamern, sondern auch unter Schürfern von Krypto-Währungen beliebt sind. Mittlerweile werden die neuesten Chips des Unternehmens auch für KI-Anwendungen, wie ChatGPT genutzt. Dieser Hype rund um die Künstliche Intelligenz spielt dem Unternehmen gut in die Karten und sollte auch in Zukunft für Rekordzahlen sorgen. Big-Tech-Unternehmen wie Meta, Alphabet, Microsoft und Amazon setzen bei der Entwicklung ihrer eigenen Anwendungen zu einem großen Teil auf die Chips von NVIDIA.

Die Tatsache, dass der Gewinn laut den jüngsten Quartalszahlen auf rund 20 Milliarden US-Dollar massiv gesteigert werden konnte, bietet ein solides Fundament für weitere Gewinnzuwächse, zumal das nun dominante Datenzentren-Segment die Verdopplung des Quartalsumsatzes auf mehr als das Zweieinhalbfache des Vorjahreszeitraums ermöglichte.

Anfang August kam es bei der Aktie zu einem Mini-Crash, der den Wert von 140 auf 100 US-Dollar abrutschen ließ. In der nachfolgenden Grafik sehen Sie in der Nähe des damaligen Tiefkurses die langfristige Aufwärtstrendlinie. Neueinsteiger griffen dort beherzt zu und trieben die Aktie wieder deutlich nach oben. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen bewegte sich die Aktie mehr oder weniger dezent nach unten.

Abbildung 1 - NVIDIA Corp. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachhtungszeitraum 03.09.2019 bis 30.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Zwar korrigierte die Aktie zuletzt dank der Quartalszahlen leicht, sie befindet sich aber noch im Aufwärtstrend. Ein Kursanstieg bis zum bisherigen Allzeithoch ist möglich, ebenfalls aber auch eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Im Zuge Letzterer könnte dann noch einmal die Unterkante desAufwärtstrendkanals angesteuert werden, in dessen Nähe wohl möglicherweise neue Käufer die Szene betreten könnten, um den Aktienkurs weiter in Richtung Norden zu treiben.

Unabhängig davon, welches der genannten Szenarien schließlich eintritt, bietet sich mit dem hier vorgestellten Bonus-Cap-Zertifikat mit einer Laufzeit bis Dezember 2025 die Chance auf einen zweistelligen Gewinn. Dafür darf die Aktie allerdings nicht unter die blau eingezeichnete 200-Tage-Linie auf unter 85 US-Dollar fallen. An dieser Kursmarke ist die Barriere des Bonus-Cap-Zertifikats verortet.

Der Chart beinhaltet ebenfalls eine blaue, waagerechte Linie, die das Bonuslevel bei 160 US-Dollar definiert. Die Aktie handelt derzeit ungefähr in der Mitte dieser beiden Kursmarken.

Die rote Barriere befindet sich nicht nur unter dem grauen Aufwärtstrend, sondern auch unter der steigenden 200-Tage-Linie. Bleibt die US-Aktie während der Laufzeit des Bonus-Cap-Zertifikats (19.12.2025) stets oberhalb dieser Barriere und es kommt zu keinem Zeitpunkt zu einer Berührung oder Unterschreitung, gibt es zum Abrechnungstag am 30. Dezember 2025 genau 160 Euro - unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht. Das entspricht der Chance auf eine Rendite von fast 41 Prozent bei einem Abstand zur Barriere von über 34 Prozent. Das Zertifikat ist währungsgesichert (Quanto-Zertifikat).

Berührt die Aktie allerdings das 85-US-Dollar-Level, verfällt die Chance auf den Bonusbetrag. Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 113,12 Euro, mit einem Abgeld von etwas weniger als 4 Prozent. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass sich die NVIDIA-Aktie ab jetzt seitwärts bewegen und bis Ende nächsten Jahres über der 200-Tage-Linie verweilen wird, könnte das Bonus-Cap-Zertifikat interessant für Sie sein. Unabhängig davon, wo der Einstieg erfolgt ist, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie unter 99 US-Dollar abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikat (Quanto) auf NVIDIA Corp. für eine Spekulation auf eine Seitwärts- oder leichte Aufwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Barriere-/Bonus-Level in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

NVIDIA Corp. HD7ZR2 112,93 85,00/160,00 19.12.2025 160,00

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2024; 12:00 Uhr

