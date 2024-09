Berlin (ots) -Zum Geburtstag von Netto in Deutschland steht alles ganz im Zeichen der Zahl 34. Warum? Natürlich, weil Netto vor 34 Jahren den ersten Markt in Deutschland eröffnet hat: Am 14. September 1990 gingen zum ersten Mal die Türen in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern auf. Heute betreibt Netto 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Ein Grund zu feiern!Dazu wird es im Jubiläumzeitraum vom 2. September bis 14. September 2024 richtig viele besondere Angebote geben. Zu finden sind sie in der ersten Woche in einem mit 48 Seiten sehr umfangreichen Jubiläums-Prospekt. Auch in der zweiten Geburtstagswoche wird es einen 40 Seitigen Jubiläumsprospekt mit vielen spannenden Angeboten geben. Dieses wird nicht wie sonst üblich an ca. 3,4 Millionen Haushalte verteilt, sondern im Rahmen des Jubiläums an 4,4 Millionen. Wir hoffen, viele neue Kunden begrüßen zu können, die unser neuestes Konzept noch nicht kennen.Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel, an dem alle Kunden, die für mehr als 34 Euro bei Netto eingekauft haben, teilnehmen können. Einfach den Kassenbon auf www.netto.de/aktionen/gewinnspiele/ hochladen und einen Fernseher, einen 340-Euro-Einkaufsgutscheinen oder ein von zehn Apple AirPods gewinnen. Die 'Sparty des Jahres'!Mehr Informationen zu den Jubiläumsangeboten und dem Gewinnspiel gibt es unter www.netto.de.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo SchroedelE-Mail: timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5855945