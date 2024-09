Herzogenaurach - Joshua Kimmich ist der neue Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am Montag im Trainingslager des DFB-Teams in Herzogenaurach bekannt, dass der Defensivspieler des FC Bayern München die Nachfolge des zurückgetretenen Ilkay Gündogan antreten werde.



Kimmich trug bislang bereits 17-mal die Spielführerbinde im Trikot der DFB-Elf. Seine Stellvertreter in der Nationalmannschaft sind künftig Abwehrspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid und Kai Havertz vom FC Arsenal.



Nagelsmann kündigte am Montag zudem an, dass Marc-André ter Stegen die neue Nummer 1 im deutschen Tor wird. Er wird damit Nachfolger von Manuel Neuer, der vor knapp zwei Wochen seinen Rücktritt erklärt hatte.

