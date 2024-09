Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG



Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.09.2024

Kursziel: 12,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Besser als erwartetes Mediengeschäft und späterer Marketingstart führen zu Guidance-Erhöhung



Smartbroker hat jüngst vorläufige H1-Zahlen gemeldet, die ergebnisseitig über unseren Erwartungen lagen. Zugleich wurde die EBITDA-Prognose für 2024 von -1,0 bis 3,0 Mio. EUR auf 3,0 bis 5,0 Mio. EUR angehoben. Wir hatten uns hier bislang am oberen Ende positioniert und haben unsere Bottom Line-Prognose für 2024 in der Folge der besser als erwarteten H1-Zahlen leicht erhöht.



[Tabelle]



Erste Jahreshälfte über Vorjahr: In H1/24 hat Smartbroker einen Konzernumsatz i.H.v. 25,5 Mio. EUR erwirtschaftet, was einem Plus von 8,9% yoy entspricht (Vj.: 23,4 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA in H1/24 betrug 2,9 Mio. EUR nach 1,7 Mio. EUR im Vorjahr (+70,6% yoy). Auf Basis der Segmente ergab sich im Vergleich zum Vj. im Medienbereich ein zweistelliger Rückgang bei Umsatz und EBITDA, während der Bereich Transaktion wie erwartet deutlich zulegen konnte. Operativ fiel die Zahl der Kunden von Jahresanfang bis Ende Juli leicht um 1,1% YTD auf 178k, während die AuC u.E. auch aufgrund der positiven Kapitalmarktentwicklung um 5,2% YTD auf 9,9 Mrd. EUR zulegten. Die Zahl der jährlichen Transaktionen/Kunde stieg von 17 in H1/23 auf u.E. ~21 Trades in H1/24.



Aufgrund des leicht späteren Marketingstarts (Start lt. SB1: Oktober 2024) haben wir unsere Umsatzerwartung für 2024 beibehalten, erwarten nun jedoch ein FY-EBITDA i.H.v. 3,8 Mio. EUR (zuvor: 2,8 Mio. EUR).

Anhaltend hohes Momentum in der Produktentwicklung von Smartbroker+: Seit Jahresbeginn hat Smartbroker zehn wesentliche neue Features live geschaltet, darunter Währungs- und Unterkonten, den Bruchstück-, RfQ- und Anleihenhandel sowie Lombardkredite und den Kryptohandel (aktuell Beta-Phase, Go-Live in 09/2024). Auch auf Seite der Preisgestaltung hat sich Smartbroker für kleinere Kunden attraktiver positioniert, indem die Ordergebühren von gettex für Orders unter 500 EUR von 4,00 EUR auf 1,00 EUR gesenkt sowie die Mindestsparrate von 25 EUR/Monat auf 1 EUR/Monat reduziert wurde. Darüber hinaus werden Aktiensparpläne nun gänzlich kostenfrei ausgeführt.

Weitere Brokerage-KPIs veröffentlicht: Im Rahmen des letzten monatlichen UpdateCalls via Connect-Plattform informierte Smartbroker über die Entwicklung wesentlicher operativer KPIs in den ersten sieben Monaten des Jahres. So stieg beispielsweise die Nutzung von Sparplänen deutlich an. Während im Januar 2024 noch 26,9k aktive Sparpläne ausgeführt wurden, waren es Ende Juli 42,1k (+56,8% YTD). Gleichzeitig legte das monatlich ausgeführte Volumen um 53,7% YTD auf 8,56 Mio. EUR zu, was eine Durchschnittssparrate von 203 EUR impliziert.



Weiter führte der Vorstand aus, dass die seit Ende Juni verfügbaren Lombardkredite 'gut angenommen' werden und das durchschnittliche Kreditvolumen bei 55.000 EUR liegt. Auch die Verfügbarkeit des Kundenservices konnte seit Jahresanfang deutlich verbessert werden, was sich an den seit Jahresbeginn um knapp 90% auf unter 3.000 gesunkenen offenen Tickets festmachen lässt. Ein gut erreichbarer Kundensupport dürfte u.E. auch nicht unbedeutend für eine erfolgreiche Neukundengewinnung sein.

Daneben wurde die Entwicklung des durchschnittlichen Depotvolumens der seit Jahresbeginn 2024 in den einzelnen Monaten gewonnenen Neukunden (monatliche Kohorten) veröffentlicht. Hierbei fällt auf, dass die Depotvolumina durch schrittweise Überweisungen innerhalb der ersten drei Monate auf 11,8 Tsd. EUR steigen und anschließend um etwa 10% pro Monat zulegen. Exkludiert man bei dieser Betrachtung sämtliche Neukunden, die noch keinerlei Überweisungen getätigt haben (Leerdepots), liegt das durchschnittliche Depotvolumen nach wenigen Monaten bereits zwischen 26 und 40 Tsd. EUR und damit deutlich näher am Durchschnitt aller Kunden (56 Tsd. EUR). Die Tradingaktivität der Neukunden wurde derweil noch nicht berichtet.



[Grafik]



Fazit: Nach einem überzeugenden H1-Ergebnis wird Smartbroker seine Marketingaktivitäten ab Q4 deutlich ausweiten, weshalb das H2 ergebnisseitig als H1 ausfallen wird. Insgesamt sehen wir das Unternehmen auf Kurs, die angehobene FY-Guidance sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig zu erfüllen und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel.

