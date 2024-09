Der DAX hat am Montag wenig Dynamik gezeigt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,04 Prozent im Minus bei 18.898 Punkten. Damit blieb er unterhalb seines Rekordhochs bei 18.970 Punkten vom Freitag, an dem er sich letztlich auch schon lethargisch präsentiert hatte. Für die vergangene Woche und den turbulenten August stehen indes Gewinne zu Buche.Der MDAX der mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen ...

