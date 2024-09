München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema:Triumph für AfD und BSW: Wie verändern diese Wahlen das Land?Die Gäste:Karl Lauterbach (SPD):BundesgesundheitsministerThorsten Frei (CDU):Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der BundestagsfraktionChristian Leye (BSW):GeneralsekretärBeatrix von Storch (AfD):stellvertretende Vorsitzende der BundestagsfraktionVeronika Grimm: Ökonomin und eine der "Wirtschaftsweisen"Jana Hensel: Autorin "Die Zeit"Markus Feldenkirchen: Hauptstadtjournalist "Der Spiegel"Hendrik Bolz: Podcaster "Springerstiefel" und SchriftstellerDirekt nach den Nachberichten zu den gestrigen Landtagswahlen: Die Wahlen in Sachsen und Thüringen haben ein Politbeben ausgelöst. Die AfD erreicht in beiden Ländern mehr als 30 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht könnte auf Anhieb in Regierungsverantwortung gelangen. Wie geht es in Sachsen und Thüringen jetzt weiter? Was bedeuten die Ergebnisse für die Ampel, was für das gesamte Land?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek die vonLouis Klamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlightsder Sendung.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5856052