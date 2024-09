Nürnberg (ots) -Die Monate August und September haben für NORMA eine ganz besondere Bedeutung: Denn mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres starten 2024 wieder insgesamt mehr als 800 neue Kolleginnen und Kollegen in ihre Karriere beim Nürnberger Lebensmittel-Händler - je nach Region am 1. August oder 1. September. Dass beim fränkischen Discounter die Nachwuchsförderung besonders hohe Priorität genießt, ist längst bekannt. Um auch dem neuen Jahrgang an Auszubildenden einen idealen Start ins Berufsleben zu bieten, wurde ihnen bei den "Willkommens-Tagen" der rote Teppich ausgerollt. Im Rahmen der deutschlandweit dezentralen Kick-Off-Events lernten sich die Nachwuchstalente Anfang September nicht nur untereinander kennen, sondern konnten erste Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen in den Niederlassungen sowie den jeweiligen Ausbilderinnen und Ausbildern knüpfen. Fee Eichenberg, zentrale Ausbildungsleiterin bei NORMA, erklärt die Intention hinter den Veranstaltungen: "Mit den Willkommens-Tagen wollen wir für die jungen Menschen diesen großen Schritt in ihrem Leben so einfach wie möglich gestalten und ihnen die wichtigsten Informationen bereits zum Start an die Hand geben. In ungezwungener Atmosphäre können sie sich kennenlernen und erfahren zugleich auf entspannte Art und Weise mehr über NORMA als Arbeitgeber. Augenhöhe, Spaß bei der Arbeit und ein Gemeinschaftsgefühl - genau das wollen wir vermitteln."Die Niederlassung in Fürth steigert Vorfreude auf AusbildungBeim Kick-Off-Event der Niederlassung Fürth haben sich die Verantwortlichen dieses Jahr wieder viel einfallen lassen. Am 2. September durften sich die mehr als 130 fränkischen Azubis neben den klassischen Programmpunkten wie der Vorstellung von Niederlassungs- oder Verkaufsleitung, einem offiziellen Fototermin sowie einer Lager- und Filialführung nach der Mittagspause über zahlreiche lustige Aktionen freuen: Eine Fotobox lud dazu ein, mit den neuen Kolleginnen und Kollegen kreativ zu werden und beim großen NORMA-Quiz konnten sie das zuvor erlernte Wissen unter Beweis stellen. Absolutes Highlight des vollgepackten Tages war jedoch der Mini-Segway-Parcours - hier wurden also viel Geschicklichkeit und Talent an den Tag gelegt.Während die eine Gruppe ihren Start feierte, wurde bei den Aktionstagen auch auf das zurückgeblickt, was die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen erreicht haben. Die Jahrgangsbesten des Abschlussjahrgangs erhielten eine besondere Ehrung und wurden mit viel Applaus in unterschiedliche Positionen beim fränkischen Discounter übernommen. Die neuen Azubis konnten so hautnah miterleben, dass gute Leistungen bei NORMA belohnt werden - ein großer Ansporn für die kommenden Ausbildungsjahre. Am Ende des Kick-Off-Events waren die Nachwuchstalente nicht nur mit vielen Eindrücken und einer Menge Vorfreude auf ihre Ausbildung gewappnet. Sie erhielten bei der Veranstaltung zudem ihre nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Bio-Baumwolle sowie den umfangreichen Ausbildungsordner mit allen wichtigen Informationen für die nächsten zwei bis drei Jahre.Höchste Qualität und überdurchschnittliche BezahlungFür ihren Start ins Berufsleben haben die neuen Auszubildenden mit NORMA einen starken Partner an der Seite. Denn der Nürnberger Lebensmittel-Händler investiert viel in die jungen Talente und lässt sich das einiges kosten: Die Ausbildung besticht vor allem durch Top-Qualität und Inhalte, die die jungen Menschen ideal für ihre Karriere vorbereiten. Auch die Bezahlung ist bei NORMA außergewöhnlich. Mit der letzten Erhöhung Anfang des Jahres erhalten Azubis durchschnittlich 30 Prozent mehr als die tariflich festgeschriebenen Ausbildungsvergütungen. Im ersten Jahr dürfen sich die jungen Menschen auf 1.150 Euro im Monat freuen. Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.250 Euro im Monat und im dritten sogar 1.450 Euro pro Monat. "Ein gut ausgebildeter Nachwuchs ist essenziell in der Unternehmensstrategie von NORMA", erklärt Fee Eichenberg. "Wir sorgen so dafür, dass sie bei uns das Geschäft von Grund auf lernen und nach der Lehrzeit Verantwortung innerhalb des Unternehmens übernehmen können. Auf diesem Weg sichern wir auch den künftigen Erfolg von NORMA."Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5856081