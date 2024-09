FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit deutlichem Kurszuwachs haben am Montagnachmittag die im Dax notierten Vorzüge von Volkswagen auf den neuen Sparkurs des Autobauers reagiert. Zuletzt lagen die Papiere mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 98,24 Euro auf dem ersten Platz im so gut wie unveränderten deutschen Leitindex.

Der Wolfsburger Konzern schließt im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger aus. Das Unternehmen kündigt zudem die bisher geltende Beschäftigungssicherung auf, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausschloss.

Die Aktien von Volkswagen sind in diesem Jahr schlecht gelaufen. Das Minus beläuft sich seit Jahresanfang auf gut zwölf Prozent, während der europäische Autosektor in dieser Zeit nur um 2,8 Prozent nachgegeben hat. Ein Analyst erinnerte daran, dass die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von VW im zweiten Quartal auf nur noch 0,9 Prozent gesunken sei und das Management hier bis zum Jahr 2026 einen Wert von 6,5 Prozent anpeile.

Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG sprach von einem krassen Sparprogramm von Volkswagen, das genau auf die künftigen Margen des Konzerns abziele. Er glaubt, dass andere Konzerne Volkswagen mit Sparprogrammen folgen werden. Die Erzeugerpreise blieben auf höherem Niveau, auch wenn die Inflation sinke. "Das bedeutet wiederum, dass Unternehmen ihre Kosten nicht mehr an die Kunden weitergeben können und somit die Margen in Zukunft sinken."/ajx/la/jha/