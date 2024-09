Zürich - Der Euro tendiert am Montagnachmittag sowohl zum Dollar als auch zum Franken fester. Damit hat sich die Gemeinschaftswährung nach der Schwäche der Vorwoche wieder gefangen. Zum Franken wird der Euro aktuell zu 0,9437 Franken gehandelt nach 0,9407 am Morgen. Am Freitag notierte der Euro zeitweise unter 0,94 Franken. Auch der US-Dollar hat am Nachmittag klar an Wert gewonnen und kostet derzeit 0,8527 nach 0,8499 Franken noch am Morgen. Der ...

