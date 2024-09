Tagesausblick für 03.09.: DAX setzt sich auf Rekordniveau fest. Pharmariesen mit Neuigkeiten.

Nach einem schwachen Handelsauftakt schraubte sich der DAX® im Tagesverlauf zurück über die 18.900 Punktemarke. Katalysator sind anhaltende Spekulationen auf weitere Zinssenkungen seitens der EZB und die Zinswende in den USA. Die EZB-Sitzung findet kommende Woche statt. Die Fed-Sitzung eine Woche später.

An den europäischen Anleihemärkten zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere heute deutlich an. Mit 2,35 Prozent erreichten die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen den höchsten Stand seit Ende Juli. Am kurzen Ende blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis setzte sich bei 2.500 USD und damit am unteren Ende der kurzfristigen Seitwärtsrange fest. Angesichts des Feiertags in den USA fehlten jedoch signifikante Impulse. Mit dem Ölpreis ging es deutlich abwärts. Spekulationen auf eine Erhöhung der Ölförderung seitens der OPEC+ Staaten sowie schwache Konjunkturdaten aus China belasteten.

Unternehmen im Fokus

In den kommenden Tagen dürfte Apple im Fokus der Investoren stehen. Der iPhone-Hersteller lädt kommenden Montag zur Keynote. BASF drehte kurz vor der 200-Tage-Durchschnittslinie nach unten ab. Unterstützung findet die Aktie nun bei EUR 44,90. Bayer stellte am Wochenende Studiendaten zu Finerenon vor. Der Konzern plant die Zulassung zur Behandlung von Herzinsuffizienz zu beantragen. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Delivery Hero plant Meldungen zufolge den Börsengang des Nahost-Geschäfts Talabat. Nach einem schwachen Handelsauftakt schraubte sich die Aktie in der zweiten Tageshälfte in die Pluszone. Die Deutsche Telekom hat mit EUR 25,80 das 138,2%-Retracementziel abgearbeitet. Schwächen zeigt die T-Aktie dennoch noch nicht. Die nächste Hürde liegt nun bei EUR 26,65. Sanofi profitierte von guten Studien von Tolebrutinib. Die Ergebnisse der Phase III des potenziellen Medikaments zur Behandlung von Multiple Sklerose sollen am 20. September vorgestellt werden. Rund zwei Wochen lang pendelte die Aktie von VW (Vz.) in einer engen Range zwischen EUR 95,35 und EUR 97. Heute gelang der Ausbruch über die obere Begrenzung. Oberhalb von EUR 99 könnte sich eine nachhaltige Trendwende anbahnen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe waren Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia heute stark gefragt.

Morgen wird unter anderem Swiss Life Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.890/20.500 Punkte Unterstützungsmarken: 16.785/17.282/17.980/18.420 Punkte Der DAX® schielte Ende vergangener Woche bereits über das Maihoch von 18.890 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Nach leichten Kursverlusten zum Handelsauftakt hangelte sich der Index bis Börsenschluss zurück über die Marke von 18.900 Punkte. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben jeweils extreme Niveaus erreicht. Rücksetzer in den Bereich von 18.420 Punkten können somit nicht ausgeschlossen werden. Gelingt higegegen der signifikante Ausbruch über 18.890 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 20.500 Punkte. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 24.05.2023 - 02.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.09.2019 - 02.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 85,20* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 102,10** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 106,99*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,93* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,25 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,35 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,00 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.