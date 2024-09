Hannover - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg Grüne) spricht sich dagegen aus, Künstliche Intelligenz (KI) als eigenes Schulfach in den Unterricht zu integrieren.



"Ich halte wenig von einzelnen, neuen Schulfächern, weil wir viele große Themen haben, die in der Gesellschaft gerade relevant sind. Wir müssen lernen, diese mitzudenken. Und zwar nicht nur im Fach XY, sondern im Querschnitt", sagte die Grünen-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgaben) und fügte hinzu: "Ob im Deutsch- oder Politikunterricht oder in Naturwissenschaften: KI, übrigens genauso Demokratie, spielt überall eine Rolle und wird entsprechend thematisiert."



Die Ministerin verwies zudem darauf, dass die Landesregierung das Fach Informatik in der 9. und in der 10. Klasse eingeführt habe. "Das heißt, die Systematik von KI wird den Schülerinnen und Schülern vermittelt", sagte Hamburg. Überdies durchlaufen laut Hamburg derzeit 60 Lehrkräfte an 27 Schulen in Niedersachsen ein KI-Pilotprojekt.



"Damit wollen wir herausfinden, welche Lernmaterialien es braucht und welche Auswirkungen KI auf Prüfungsformate hat", erklärte die Ressortchefin. Ziel sei es, Materialien und Handreichungen für den praktischen Unterricht zu erstellen.

