KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu SPD und Kanzler Scholz nach den Ost-Wahlen:

"Die Wahl in Brandenburg am 22. September wird Klarheit darüber bringen, ob Scholz der Kandidat bleibt. Verliert Dietmar Woidke seinen Ministerpräsidentenposten, dann wird das niemand in der Partei mehr garantieren können. Es ist nicht so, dass sich Scholz nicht einbringt in den Wahlkampf. Er tourt durch die Länder und besuchte die wahlkämpfenden Genossen. Doch es bringt nicht den gewünschten Rückenwind. Die SPD braucht einen fulminanten Wahlkampf, will man das Ampeldesaster vergessen lassen und 2025 dennoch punkten. Aber dafür braucht es einen mitreißenden Spitzenkandidaten. Derzeit ist das Scholz jedenfalls nicht. Und man merkt es der SPD-Spitze zunehmend an."/yyzz/DP/nas