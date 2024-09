Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus hat in Wittendörp bei der Firma Obstgut Coorssen die Apfelsaison offiziell eröffnet. "In MV rechnen wir in diesem Jahr mit einer Apfelernte von rund 25.000 Tonnen. Das entspricht dem Mittel der vergangenen fünf Jahre (25.239 Tonnen). Gegenüber dem Vorjahr ist das jedoch eine Steigerung von knapp 15 Prozent. Nichtsdestotrotz...

Den vollständigen Artikel lesen ...