Von Zeit zu Zeit kommt das Thema wieder. Was bringt einen besseren Preis, Vertrieb über eine Versteigerung oder über eine fixe Verkaufsmannschaft mit Stammkunden. Bei einer Versteigerung ist es so, dass der alte Spruch gilt - was es wiegt, das hat es. Es gibt keine persönlichen Animositäten zwischen Einkäufer und Verkäufer. Jeder Verkäufer...

Den vollständigen Artikel lesen ...