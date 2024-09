Perus Mandarinenexporte verzeichneten im August 2024 einen deutlichen Anstieg mit insgesamt 78.401 Tonnen im Wert von 101,7 Millionen USD, was einem Anstieg der Menge um 81 % und des Wertes um 86 % im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum in dem Jahr 2023 entspricht. Bildquelle: Pixabay Diese Früchte wurden in 27 Länder exportiert, wobei die USA 63 % des Anteils ausmachten. Trotz der...

