FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden tut sich im Dax weiter wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn fünf Punkte tiefer auf 18.925 Punkte. Er bleibt damit aber in Sichtweite seines Höchststands vom Freitag bei 18.970 Punkten und die Anleger schielen weiter auf 19.000 Punkte.

Mit dem US-Feiertag war der Start in den September sehr ruhig. Dem Markt stehe der "wichtigste Arbeitsmarktbericht des Jahres" bevor, so Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die US-Jobdaten am Freitag. Die Marktteilnehmer setzten auf eine Bestätigung ihrer enormen Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank noch bis Jahresende. Jede noch so kleine Enttäuschung könne da massive Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, so der Experte./ag/stk