Zürich - Der Handel am Devisenmarkt zeigt sich am Dienstagmorgen weiterhin von einer ruhigen Seite. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9427 mehr oder weniger auf der Stelle. Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8526 etwas tiefer als am Vorabend (0,8514), aber etwas gleich hoch wie noch am späteren Nachmittag. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht derweil leicht an Terrain eingebüsst und wird aktuell zu 1,1055 nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...