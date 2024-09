(shareribs.com) London 03.09.2024 - Die Ölpreise tendieren am Dienstag uneinheitlich. Rohöl der Sorte Brent steht unter Druck, belastet von den jüngsten Konjunkturdaten aus China. In Libyen bleibt die Lage unübersichtlich. In China wurden am Wochenende die neuesten Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Zwar verbesserte sich der Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe und liegt mit 50,4 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...