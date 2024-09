Münster/Berlin (ots) -Dass unser Gehör im Laufe des Lebens nachlässt, ist völlig normal. Jeder zehnte Deutsche nimmt an sich selbst eine geminderte Hörfähigkeit wahr(1). Ob Baby-Boomer oder Generation X - abnehmende Hörfähigkeit mit smarter Technik aus dem Hörakustik-Fachgeschäft auszugleichen, ist heute angesagter denn je; und neueste Hörgeräte punkten nicht nur mit bestem Verstehen, sondern auch mit schickem Design, leistungsstarken Akkus und attraktiven Zusatzfunktionen. Technologischer Vorreiter ist hier der dänische Hersteller GN, der seine ReSound Hörgeräte seit Jahren auch auf der IFA vorstellt. Aktuell im Fokus: das weltweit erste Hörgerät mit neuem Bluetooth® Standard und Auracast sowie wegweisendes Auracast-fähiges Funkzubehör für TV, Vorträge, Meetings oder Gespräche über größere Distanz. Die weltgrößte Elektronik-Show IFA findet vom 6. bis 10. September auf dem Berliner Messegelände am Funkturm statt; in diesem Jahr feiert die IFA ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Neuheiten von ReSound finden Besucher in der Auracast Experience der Bluetooth® SIG (Funkturm-Lounge).Ob TV-Anbindung von Hörgeräten und Hörgeräte-Steuerung über App, ob direktes Sound-Streaming von iPhone und Android Smartphones oder Pilotprojekte zur Vernetzung in Smart Home und öffentlichem Raum - mit neuester Hörgeräte-Konnektivität sorgt ReSound auch auf der IFA immer wieder für Aufsehen. Die smarten ReSound Hörgeräte, die sich im Hörakustik-Fachgeschäft vielfältig an Erfordernisse und Wünsche des Nutzers anpassen lassen, stehen für wegweisende Verbindungen aus Spitzenmedizintechnik und Consumer Electronics. Sie bieten nicht nur bestes Hören, sondern auch viele zusätzliche Funktionen. Der Trend zum vernetzten Besserhören steigert seit Jahren die Akzeptanz für das Tragen technischer Hörhilfen(2). Und auch in diesem Jahr wird GN im Zuge der IFA über neueste Produktinnovationen informieren.Aktuelles Highlight ist ein smartes Hörgerät, das in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzt: ReSound Nexia sichert nicht nur exzellente Klänge sowie bestes Hören auch in lauten Umgebungen(3). Es ist zugleich das weltweit erste Hörgerät, das über den neuen Standard Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast verfügt. Mit acht Bauformen und vier Leistungsklassen empfiehlt sich ReSound Nexia für unterschiedlichste Kundenwünsche sowie für leichte bis starke Hörverluste. Extrem beliebt ist die winzige microRIC Variante(4), das derzeit kleinste Akku-Hörgerät dieser Bauform; je nach Nutzerverhalten hält eine Akku-Ladung bis zu 30 Stunden. Pünktlich zur IFA bringt GN zudem weitere Bauformen auf den Markt - darunter auch das kleinste maßgefertigte Im-Kanal-Hörgerät mit Auracast. Es verbirgt sich kaum sichtbar im Gehörgang und verfügt gleichfalls über die wegweisenden Vernetzungsmöglichkeiten.Auch die weiteren Neuheiten der GN Hearing stehen ganz im Zeichen des neuen Bluetooth® Standards. Bluetooth LE Audio, an dessen Entwicklung neben führenden Elektronik-Anbietern auch die Hörgeräte-Industrie maßgeblich beteiligt war, ermöglicht nicht nur höhere Klangqualität, einen niedrigeren Stromverbrauch und stabilere Verbindungen. Insbesondere Auracast eröffnet völlig neue Anwendungen. Ansagen in Bahnhof oder Flughafen, Audio-Guides im Museum oder bislang stumme Bildschirme in der Sportsbar - Auracast macht es möglich, Sound-Informationen frei verfügbar an eine Vielzahl von Empfängern zu übertragen, gegebenenfalls in der bevorzugten Sprache. Ebenso kann man Audiosignale nach Belieben streamen, sie etwa mit Familie und Freunden teilen. Und jeder kann profitieren - unabhängig davon, ob man Hörgeräte, Kopfhörer, Earbuds oder gar Hörimplantate nutzt.Smarte Hörgeräte und wegweisendes Funkzubehör - GN ist Schrittmacher für die neue Ära der Audio-VernetzungErlebt werden kann der neue Standard schon jetzt mit Auracast-fähigem ReSound Zubehör, dass sich sowohl für kompatible Hörgeräte als auch für andere Auracast-fähige Empfangsgeräte nutzen lässt: Mit dem neuen TV-Streamer+ kann der TV-Ton mit klarstem Streaming-Signal empfangen werden - von mehreren Zuschauern und in der jeweiligen, individuell gewünschten Lautstärke. Die Kopplung des kleinen Streamers mit dem heimischen TV-System ist denkbar einfach. Hörgeräte-Träger können durch das Streaming selbst bei gleichzeitigen, alltagstypischen Haushaltsgeräuschen das TV-Programm um durchschnittlich 56 Prozent besser verstehen(5); zugleich sprechen Nutzer von zuvor unerreichten TV-Erlebnissen.Ganz aktuell präsentiert ReSound zudem das weltweit erste externe Mikrofon mit Auracast. Ob bei Vorträgen, in Meetings oder bei Gesprächen in lauten Räumen und über größere Distanzen - über das kleine Multi-Mic+ können ein oder auch mehrere Sprecher empfangen werden, und das gleichzeitig von mehreren Auracast-fähigen Hörgeräten oder Kopfhörern.Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing: "In diesem Jahr können wir auf der IFA gleich über eine Reihe Neuheiten sprechen, die über unsere Branche hinaus Maßstäbe setzen. Mit ReSound Nexia stellen wir ein noch kleineres, noch smarter vernetztes Hörgerät vor, ebenso haben wir wegweisendes Funkzubehör. Und wir unterstreichen einmal mehr, dass wir Schrittmacher für die neue Ära der Audio-Vernetzung sind - einer Ära, in der es immer selbstverständlicher wird, einen Hörverlust mit Technik auszugleichen, weil generell immer mehr Menschen von multifunktionaler Technik am Ohr profitieren."1 - EuroTrak-Umfrage der European Instrument Manufacturers Association (EHIMA) vom Juli 20222 - Martin Schaarschmidt, Jutta Krey, Hans-Christian Drechsler, Smartes Hören: Was sagen Kunden zu den neuen Möglichkeiten smarter Hörgeräte? - Ergebnisse einer Befragung in Kooperation mit forsa inkl. Hörgeräte- Test in bundesdeutschen Hörakustik-Fachgeschäften, 603 Teilnehmer, Juni bis Dezember 2017, Hörakustik 5/2018, S. 6-10 sowie: Martin Schaarschmidt, Jutta Krey, Was bieten Akku-Hörgeräte? Ergebnisse der Akku-Hörgeräte- Studie 2021 von ReSound in Kooperation mit forsa - Befragung inkl. Hörgeräte-Test in bundesdeutschen Hörakustik-Fachgeschäften, Hörakustik 4/2022, S. 58-603 - Bei Tests wurde ReSound Nexia im Vergleich zur alten Technologie klar als die beste Lösung für das Hören im Störgeräusch bewertet. NPS-Bewertung der Endnutzer, Daten in den Akten4 - Die Abkürzung RIC steht für Receiver in Channel. Bei den RIC-Bauform des ReSound Nexia sitzt die Technik hinter dem Ohr und der Lautsprecher im Gehörgang.5 - Charlotte T. Jespersen, Brent Kirkwood, Jennifer Groth und Hans-Christian Drechsler, "Studie zu neuem TV-Streamer: Fernsehen erleben mit Bluetooth Low Energy Audio", Hörakustik 7/2024, Seite 12-16.Die IFA, Weltleitmesse für Consumer und Home Electronics, findet in diesem Jahr vom 6. bis 10. September auf dem Berliner Messegelände am Funkturm statt. Die smarte Hörtechnik von ReSound wird im Rahmen der Auracast Experience in der Funkturm-Lounge zu erleben sein. ReSound ist zudem im Rahmen der ShowStoppers @ IFA präsent.Medienvertreter informieren wir gerne auch bei individuellen Pressetreffs über die neuesten Trends für besseres Hören - an den beiden Pressetagen 4. und 5. September sowie gerne auch an den offiziellen Messetagen. Zur Abstimmung eines ca. 30-minütigen Pressetreffs wenden Sie sich bitte an: Martin Schaarschmidt, Tel. 0177 625 88 86, martin.schaarschmidt@berlin.de.Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Redaktioneller Hinweis:Als weltweit führende Hörgeräte-Marke bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com. Original-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuell