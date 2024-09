Baierbrunn (ots) -Wie entsteht eigentlich ein blauer Fleck und warum ändert er seine Farbe? Die vierte Folge des Kinder-Hörspiel-Podcasts Taxi ins Mich gibt spannende Einblicke in die Vorgänge im Körper und erklärt anschaulich, wie aus einem Stoß ein buntes Hämatom wird.In der vierten Episode des medizini-Podcasts Taxi ins Mich des Hörspielpodcasts für Kinder vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören dreht sich alles um blaue Flecken - oder genauer gesagt: Hämatome. Auf spielerische Weise erfahren die kleinen Zuhörer:innen, wie es zu blauen Flecken kommt und warum sie ihre Farbe ändern.Auch in dieser Episode erleben die drei Kinder Tessa, Yassin und Ella wieder aufregende Abenteuer mit der unerschrockenen Taxifahrerin Toni. Denn Toni ist nicht nur irgendeine Taxifahrerin - sie kann ihr Taxi auf Nanogröße schrumpfen und gemeinsam mit den Kindern in die verborgenen Welten des menschlichen Körpers eintauchen. Dieses Mal führt sie ihre Reise in die Blutbahnen, wo sie herausfinden, wie ein blauer Fleck entsteht und warum er so bunt leuchtet.Die Podcast-Folge bietet Kindern faszinierendes medizinisches Wissen und stärkt das Bewusstsein für den eigenen Körper. Lebhafte Hörspiel-Szenen sowie die gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung begleiten die Episode. Parallel dazu behandelt die September-Ausgabe von mediziniebenfalls die häufigsten Kinderfragen rund um blaue Flecken, wie zum Beispiel "Warum ist der blaue Fleck blau?" und "Wie lange dauert die Heilung?".Darum geht es bei Taxi ins MichTessa, Yassin und Ella wohnen in einem Mehrfamilienhaus in Weesen, wo auch die erwachsene Toni lebt. Früher war Toni Ärztin, heute arbeitet sie als Taxifahrerin. Doch ihr Taxi ist etwas ganz Besonderes: Es kann sich auf Nanogröße schrumpfen, sodass Toni und die Kinder durch den menschlichen Körper reisen können. Gemeinsam erkunden sie im Wundertaxi verschiedene Organe, erleben hautnah, wie alles im Inneren des Körpers zusammenspielt, und helfen in Notfällen aus. Der Podcast verbindet spannende Hörspielabenteuer mit fundiertem medizinischem Wissen - speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt.Die vierte Folge "Blau, grün, gelb" ist ab sofort auf www.apotheken-umschau.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7DKejGLA3ToE2gKw0Tr9pK) oder Apple Podcasts. (https://podcasts.apple.com/us/podcast/taxi-ins-mich-%7C-der-h%C3%B6rspiel-podcast-f%C3%BCr-kinder-von-medizini/id1748990050)Alle Folge von Taxi ins Mich- Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi- Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra- Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch- Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb- Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh- Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung- Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!- Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig- Folge 9 (01.02.25) Es zuckt- Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst- Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da- Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen machtTaxi ins Mich auf einen BlickDer Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.deKatharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5856389