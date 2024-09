Nach teils kräftigen Schwankungen hat der Bitcoin im August auf Monatssicht fast neun Prozent an Wert verloren, der Start in September ist indes vergleichsweise ruhig verlaufen. Bislang steht ein kleines Plus von 0,2 Prozent unter dem Strich. Doch der September ist noch jung und historisch betrachtet der schwächste Monat für die Digitalwährung.

Den vollständigen Artikel lesen ...