NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Vormittag 76,67 US-Dollar und damit 85 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 15 Cent auf 73,41 Dollar.

Am Markt wurde weiter auf enttäuschende Konjunkturdaten aus China verwiesen und auf die damit verbundene Sorge über eine zu schwache Nachfrage. Dies belastet die Ölpreise. Zuletzt hatten unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in Chinas Industrie auf eine weiterhin eher schwache Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hingewiesen.

Gleichzeitig wurde aber auch auf die jüngste Entwicklung im wichtigen Förderland Libyen hingewiesen, wo Öllieferungen zuletzt gestoppt wurden. Die Meldungen über geringere Lieferungen aus Libyen hatten die Ölpreise in den vergangenen Handelstagen gestützt./jkr/jsl/mis