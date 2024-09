St. Gallen - Die KMU in der Schweiz schauen wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Raiffeisen hervor. Konkret gaben 69 Prozent der KMU an, die zukünftige Wirtschaftslage sei gut bis sehr gut. Ein Jahr zuvor waren nur 62 Prozent dieser Ansicht. Mehr als 80 Prozent erwarten zudem mehrheitlich stabile oder steigende Umsätze und sehen Themen wie Inflation und Energiepreise weniger kritisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...