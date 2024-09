FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 555 Pence belassen. Die Nachricht über Probleme mit einem Rolls-Royce-Triebwerk an einem A350 von Cathay Pacific gebe zwar Anlass zu etwas Sorge, die finanzielle Belastung daraus sollte der Triebwerkhersteller aber unter Kontrolle haben, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Somit ändere sich auch nichts an seiner positiven Einschätzung der Kapitalmarktstory von Rolls-Royce./ajx/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 07:52 / CET



