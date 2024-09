EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Die "neue" The NAGA Group hält ihre erste Hauptversammlung nach erfolgreicher Fusion ab



Hamburg, 3. September 2024 - Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat seine erste Hauptversammlung nach der erfolgreichen Fusion mit der Key Way Group abgehalten. Alle von den Verwaltungsorganen vorgeschlagenen Beschlüsse wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung 2024 stand insbesondere die zukünftige Entwicklung der "neuen" NAGA Gruppe.

CEO Octavian Patrascu stellte die zukünftige Entwicklung der "neuen" NAGA Gruppe vor und erläuterte die Roadmap der geplanten Aktivitäten. Im Mittelpunkt der übergreifenden Vision "Everything Money" steht die Vereinfachung des Finanz- und Anlageerlebnisses der Nutzer durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der NAGA Plattform zur NAGA ONE SuperApp. Die sichtbarste Veränderung ist dabei die Vereinheitlichung des Markenauftritts, einschließlich der Zusammenführung der verschiedenen Produktwebseiten in eine neue übergreifende Struktur.

Im Einklang mit der Vision "Everything Money" wird das gesamte Nutzererlebnis deutlich verbessert und der Customer Lifetime Value soll gesteigert werden. In diesem Zusammenhang sind bereits umfangreiche Produktverbesserungen in Arbeit. In einem ersten Schritt wird die neue NAGA ONE SuperApp den Fokus auf den sozialen Aspekt - den Austausch zwischen den Nutzern - im NAGA-Ökosystem legen. Letztendlich wird die Produkt-Roadmap zu NAGA ONE führen, das Trading, Investing, Krypto, Social und Payments in einer SuperApp integriert, um ein nahtloses und einheitliches Nutzererlebnis zu bieten.

Die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2024 sind auf der Website des Unternehmens unter https://group.naga.com/de/investor-relations/annual-general-meeting-and-prospectus .



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern über 9 lokale Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

