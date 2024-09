Die meistgehandelten Produkte: BMW ruft Minis zurück!

Am Dienstag wird es spannend am deutschen Aktienmarkt, da der Dax versucht, die Marke von 19.000 Punkten endgültig zu überschreiten, obwohl die Handelsaktivitäten bisher eher verhalten waren.

Heute standen vor allem die Call-Optionen von Netflix Inc. hoch im Kurs. Möglicherweise da das Unternehmen kürzlich bekanntgab die Serie "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" fortzusetzen. Keine andere Netflix-Produktion war damals so umstritten wie das True-Crime-Drama. Trotz aller Kritik will Netflix die Serie nun fortsetzen. Da die Serie weiterhin zu den erfolgreichsten Produktionen gehört und sich fest in den Top-Listen des Streaminganbieters behauptet, wird auch für die zweite Staffel ein großer Erfolg prognostiziert.

BMW hat einen weltweiten Rückruf für fast alle vollelektrischen Mini Cooper SE Fahrzeuge gestartet, nachdem bei Qualitätskontrollen ein Fehler im Batteriesystem festgestellt wurde. Der intern als F56 BEV bezeichnete Fehler betrifft die Hochvoltbatterie, die sich auch während der Fahrt abschalten kann, was zu einem langsamen Ausrollen des Fahrzeugs führen kann. Außerdem besteht die Gefahr eines Fahrzeugbrandes, auch wenn das Auto geparkt ist. In Deutschland sind rund 39.000 Fahrzeuge betroffen. Die Meldung schien die Anleger allerdings nicht zu beunruhigen die sich weiterhin mit Call Positionen auf den Wert eindeckten. Die Situation bei Europas größtem Autobauer spitzt sich zu: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs und schließt erstmals Werksschließungen in Deutschland nicht mehr aus. Zudem soll die bis 2029 geltende Beschäftigungssicherung gekündigt werden, so dass Kündigungen von Mitarbeitern möglich sind. Der Vorstand stellte ein entsprechendes Programm am Montag dem Betriebsrat vor. VW-Chef Oliver Blume sagte bei einer Führungskräfteveranstaltung, die Autoindustrie befinde sich in einer sehr anspruchsvollen und ernsten Lage.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6KUD 3,12 18967,5 Punkte 19262,855057 Punkte 56,98 Open End DAX® Call HD80YQ 1,00 18919,50 Punkte 18880,00 Punkte 244,05 Open End DAX® Call HD8BK6 3,91 18919,50 Punkte 18545,17194 Punkte 48,94 Open End DAX® Put HC6VV0 1,2 18967,5 Punkte 19065,736226 Punkte 133,9 Open End DAX® Call HD80YP 1,00 18919,50 Punkte 18870,00 Punkte 240,83 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 03.09.2024; 10:34Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Netflix Inc. Call HD5R5D 8,24 703,98 USD 725,00 USD 10,66 18.06.2025 BMW Call HD7FCA 0,55 82,85 EUR 85,00 EUR 15,19 19.03.2025 Volkswagen Put HC30KQ 0,62 97,50 EUR 100,00 EUR 15,56 18.12.2024 Volkswagen Put HC9BUQ 0,34 97,50 EUR 100,00 EUR 29,14 18.09.2024 Volkswagen Call HC9BUL 0,11 97,48 EUR 100,00 EUR 92,97 18.09.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 03.09.2024; 11:00Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD7Z3U 3,11 117,54 USD 107,463405 USD 10 Open End DAX® Short HD5EHY 0,99 18902,00 Punkte 19688,463945 Punkte -25 Open End Nvidia Long HD62CE 0,49 117,40 USD 99,504243 USD 6 Open End Mercadolibre Long HD33QM 13,36 1718,53 USD 1718,526818 USD 6 Open End Tesla Long HD2QPJ 8,67 216,84 USD 107,094097 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 03.09.2024; 11:13Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!