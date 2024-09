Erfurt (ots) -Von September bis November widmet sich KiKA dem 35. Jahrestag des Mauerfalls. Im Zuge dessen feiert "Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KiKA) am 8. September 2024 Premiere. Die historische Animationsserie, angelegt als Detektiv- und Spionagegeschichte mit Mystery-Elementen, erzählt den Alltag in Ost-Berlin der 1980er Jahre."Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KiKA) ab 8. September 2024, sonntags, 14:25 Uhr // bereits ab 5. September 2024 auf kika.de und im KiKA-Player mit Untertiteln und AudiodeskriptionIn einem historischen Spionage- und Detektivabenteuer in Ost-Berlin finden sich der zwölfjährige Paul und seine Freundin Milli wieder, als sie im Pergamonmuseum einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur kommen. Ob sie das Mysterium trotz Ermittlungen der Staatssicherheit gegen sie lösen können, zeigt die Premiere der neunteiligen Animationsserie "Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KiKA). Die Animation erweckt den Alltag in Ost-Berlin im Jahr 1985 zum Leben und erleichtert dem jungen Publikum, in diese aus heutiger Sicht fremde Welt einzutauchen. Zudem vermittelt die Serie Wissen über die Gesellschaft und das politische System der DDR.Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Ute Krause und wurde im Auftrag des ZDF und unter Beteiligung von KiKA von Mideu Films und Beside Productions produziert. Regie führte Theresa Strozyk. Die Redaktion beim ZDF verantworten Jörg von den Steinen und Ina Werner, für KiKA sind Sonja Sairally und Tina Debertin zuständig.Weitere Informationen zu den Inhalten im KiKA-Programmakzent, Fotos und Previews finden Sie unter kommunikation.kika.de sowie in der ZDF-Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/im-labyrinth-der-luegen) zu "Im Labyrinth der Lügen".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5856726