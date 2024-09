Poltawa - Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Poltawa in der Zentralukraine sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag mindestens 41 Menschen getötet worden. Zudem seien mehr als 180 Menschen verletzt worden, teilte Selenskyj am Dienstag mit.



Dem Präsidenten zufolge sollen zwei ballistische Raketen auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung und einem nahe gelegenen Krankenhaus eingeschlagen sein. Auch ein Gebäude des Instituts für Kommunikation sei teilweise zerstört worden. Mehrere Menschen seien unter den Trümmern begraben worden, so Selenskyj.



Der Staatschef erneuerte seine Forderung nach der Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme und Raketen. Jeder Tag der Verzögerung bedeute "mehr verlorene Leben", so Selenskyj.

