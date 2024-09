MONTREAL, QUÉBEC, KANADA - (3. September 2024) / IRW-Press / Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) ("CDPR" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Aktienkaufvertrag (der "Vertrag") mit FIC03 Fondo de Inversión Privado ("FIC03"), einer peruanischen Investmentgesellschaft, die von Finanzas e Inversiones Corporativas ("FIC") kontrolliert wird, abgeschlossen hat. FIC ist auf die Verwaltung alternativer und "Distressed Investments" in verschiedenen Branchen spezialisiert. Im Rahmen des Vertrags hat sich das Unternehmen bereit erklärt, seine Mine Santander in Peru an FIC03 zu verkaufen (die "Transaktion").

Guy Goulet, CEO, sagt dazu: "Der Verkauf der Mine Santander steht im Einklang mit unserer Strategie, uns auf die Reduzierung der Unternehmensverschuldung zu konzentrieren. Wir danken dem Team von Santander für sein Engagement und seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte, die wir gemeinsam entwickelt haben."

Eckdaten der Transaktion

Gemäß dem Vertrag, der zum 29. August 2024 gültig ist, hat CDPR die Aktien seiner peruanischen Tochtergesellschaft Cerro de Pasco Resources Subsidiaria del Peru S.A.C., die die Eigentumsanteile an der Mine Santander hält, einschließlich aller damit verbundenen Aktiva und Passiva, an FIC03 verkauft. Die Gegenleistung setzt sich aus einer Barkomponente von 2,00 $ und einem variablen Preis von bis zu 10.000.000 $ zusammen, der gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags ab dem Datum, an dem die kommerzielle Produktion bei Santander Pipe erreicht wurde, berechnet, festgelegt und bezahlt wird. Im Rahmen der Transaktion erklärt sich das Unternehmen bereit, ausstehende Verpflichtungen, die zwischen ihm und seinen Tochtergesellschaften entstanden sind, im Laufe der Zeit zu begleichen.

Die Transaktion erfolgt nach dem Fremdvergleichsgrundsatz.

Über Finanzas e Inversiones Corporativas

FIC ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung privater Beteiligungsfonds in Peru. FIC hat vor kurzem eine ehrgeizige Erweiterung seines Investitionsportfolios mit einem Schwerpunkt auf große Bergbauprojekte in der zentralen Region des Landes angekündigt. Grund für diesen Schritt ist die wachsende internationale Nachfrage nach wichtigen Mineralen wie Gold, Kupfer und Zink - Bereiche, in denen FIC seine Marktposition stärken will.

Die Mine Santander

Cerro de Pasco Resources erwarb die Mine Santander Ende 2021. Im Juni 2023 wurde der Betrieb aufgrund des makroökonomischen Drucks auf den Zinkpreis eingestellt. Die Aktiva umfassen eine Mahl- und Flotationsanlage für Sulfiderz mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag. CDPR entwickelte einen konsolidierten Minenplan, der die aktuelle Ressource bei Magistral und alle bekannten Ressourcen bei Santander Pipe einschließt.

Über Cerro de Pasco Resources Inc.

Cerro de Pasco Resources Inc. konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswertes, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberhaltigen mineralischen Abraum und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens bei El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich um eine der größten obertägigen Ressourcen der Welt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "pro forma", "plant", "erwartet", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder Abwandlungen, einschließlich negativer Abwandlungen dieser Wörter und Ausdrücke, zu erkennen, die sich auf bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen oder erreicht werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die Fähigkeit der Parteien, die aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion zu erfüllen; den erwarteten Abschluss, den Zeitplan, die Vorteile und die Auswirkungen der Transaktion; und die erwartete Entwicklung und den Betrieb, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ausübung von Kündigungsrechten im Rahmen des Vertrags, die Unfähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder rechtzeitig darauf zu verzichten, die Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile der Transaktion zu realisieren, Risiken im Zusammenhang mit den Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, die Auswirkungen makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die Konzessionsgebiete und die Aktiva des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in dieser Mitteilung enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Cerro de Pasco Resources Inc.

Guy Goulet, President and CEO

Tel.: 579 476-7000

E-Mail: ggoulet@pascoresources.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76702Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76702&tr=1



