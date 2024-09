Bonn (ots) -Das III. Forum der Aserbaidschanischen Ärzte in Deutschland wird am 14. September 2024 im renommierten Kameha Grand Hotel in Bonn stattfinden. Diese bedeutende Veranstaltung bietet eine wertvolle Gelegenheit für den fachlichen Austausch und die Vernetzung unter aserbaidschanischen Ärzten und Medizinstudenten in Deutschland. Es dient als Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit im Bereich der Medizin und Gesundheitsversorgung und trägt zur Stärkung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland bei.Rund 200 angesehene Experten aus verschiedenen medizinischen Disziplinen werden sich zu diesem Anlass versammeln, um aktuelle Themen der Medizin und Gesundheitsversorgung zu diskutieren. Die Ärzte kommen aus 79 verschiedenen deutschen Städten und das Forum wird eine Plattform bieten, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Herausforderungen zu erörtern, die im deutschen und aserbaidschanischen Gesundheitssystem relevant sind.Ein zentrales Thema der Veranstaltung wird die Wertschätzung der aserbaidschanischen Ärzte gegenüber dem deutschen Gesundheitssystem sein. Viele dieser Fachkräfte kamen vor 15 Jahren nach Deutschland, häufig in den Rollen von Gastärzten, Assistenzärzten oder als Medizinstudenten. Dank der hochwertigen Ausbildung und der beruflichen Möglichkeiten, die ihnen hierzulande geboten wurden, konnten sie erfolgreiche Karrieren aufbauen. Heute bekleiden viele von ihnen als Oberärzte und Chefärzte führende Positionen in ihren jeweiligen Fachbereichen.Das Forum wurde im vergangenen Jahr auf Initiative von Priv.-Doz. Dr. Nuran Abdullayev, dem Chefarzt der Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin an den GFO Kliniken Troisdorf sowie dem Vorsitzenden der Allianz der Aserbaidschaner in Deutschland, ins Leben gerufen. Derzeit steht Elvin Hüseynov dem Vorstand des Forums vor. Auch Vertreter der aserbaidschanischen Regierung werden an der Veranstaltung teilnehmen, darunter Fuad Muradov, der Vorsitzende des staatlichen Komitees für die Arbeit mit der Diaspora.Es sei daran erinnert, dass derzeit über 2.000 aserbaidschanische Ärzte in Deutschland tätig sind. Jedes Jahr erwägt ein erheblicher Anteil der Absolventen der Medizinischen Universität Baku, etwa 60%, nach Deutschland zu kommen, nachdem sie Deutsch gelernt haben.Das Forum zielt darauf ab, die bereits bestehenden Verbindungen zu stärken und den Weg für zukünftige Kooperationen zu ebnen. Es wird eine einzigartige Gelegenheit sein, den Beitrag der aserbaidschanischen Ärzteschaft zur deutschen Gesundheitsversorgung zu würdigen und die erfolgreiche Integration dieser Fachkräfte in das deutsche Gesundheitssystem hervorzuheben.Das erste Forum fand in der Flora Köln statt, das zweite Forum wurde in Berlin abgehalten, und das dritte Forum wird nun in Bonn veranstaltet.Pressekontakt:Kontakt für PresseanfragenVivien Brinkermannfaad.forum2024@gmail.comOriginal-Content von: Forum der aserbaidschanischen Ärzte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176095/5856847