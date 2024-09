KUALA LUMPUR, Malaysia, 3. September 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) ("VCI Global", "VCIG" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es einen bedeutenden Vertrag mit der Legacy Corporate Advisory Sdn Bhd ("Legacy"), einer führenden Beratungsfirma mit Sitz in Malaysia, abgeschlossen hat. Dieser Vertrag, mit einem Wert von etwa 18 Millionen USD, wird vier vielversprechende malaysische Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Abfallwirtschaft, Gesundheitswesen und Beauty sowie Freizeit, an die Nasdaq-Börse bringen.

Zu den Unternehmen, die im Rahmen dieses wegweisenden Deals ihr Debüt an der Nasdaq-Börse geben werden, gehören:

- Neutral Transmission Malaysia Sdn Bhd - Spezialisiert auf die Entwicklung und Vermietung von Telekommunikationsinfrastruktur, mit Fokus auf Glasfasernetze für Einzelhandelsdienstleister.

- I Bella Sdn Bhd - Bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, darunter ästhetische Behandlungen, allgemeine medizinische Dienstleistungen, Hautpflegeprodukte sowie Beauty- und Wellness-Lösungen.

- AE Carbon Capital Ltd - Spezialisiert auf Abfallwirtschaft und Ressourcenrückgewinnung, umweltfreundliche Baupraktiken, Energieeffizienz, Projektmanagement und Beratungsdienste sowie grüne Technologie-Lösungen.

- Autoplay Group Sdn Bhd - Betreibt und verwaltet Go-Kart-Rennanlagen, bietet Eventmanagement-Dienste, Cafeteriabetrieb sowie Filmproduktions- und Werbedienste.

Dieser bedeutende Vertrag erweitert nicht nur das beeindruckende IPO-Pipeline von VCIG, dass nun zehn aktive Deals umfasst, sondern stärkt auch die starke Marktposition des Unternehmens. Die erwarteten Einnahmen aus diesen vier neuen Nasdaq-Börsengängen werden in den nächsten 14 Monaten auf etwa 18 Millionen USD geschätzt.

"Der Abschluss dieses Vertrags mit Legacy ist ein Beweis für die Stärke und Führungsposition von VCI Global in der Branche. Dieser Vertrag erweitert nicht nur unser Portfolio, sondern unterstreicht auch unsere Fähigkeit, für unsere Kunden hochwirksame Ergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns darauf, diese innovativen malaysischen Unternehmen zu unterstützen, wenn sie ihre Spuren an der Nasdaq hinterlassen", sagte Dato' Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen operiert in sechs Kernbereichen: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, Rechenzentrum, KI & Robotik sowie Cybersicherheit. Im Bereich der Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPO), Investor-Relations- (IR) und Public-Relations- (PR) Beratung sowie M&A-Beratung an. Unser Fintech-Bereich bietet eine eigene Finanzierungsplattform. Im Immobilienbereich bieten wir spezialisierte Beratungsdienste an. Das Rechenzentrum liefert GPU-Cloud-Computing-Dienste, während sich der Bereich KI & Robotik auf KI-gesteuerte große Sprachmodelle (LLMs) und Nachernte-Robotiksysteme konzentriert. Unser Bereich Cybersicherheit bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit an. Mit dem Engagement für Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte hat VCI Global eine starke Präsenz in der Asien-Pazifik-Region, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut und treibt so Wachstum und Transformation im globalen Maßstab voran.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen beinhalten Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen, die möglicherweise durch Wörter wie "beabsichtigt", "könnte", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "prognostiziert", "schätzt", "zielt ab", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnliche Begriffe begleitet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen von Umständen, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse könnten aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, profitable Geschäfte zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch Kunden, die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und künftige Maßnahmen der Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen, die erfolgreiche Verwaltung und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie andere Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") detailliert beschrieben sind, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

