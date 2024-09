Die Märkte waren über Nacht weitgehend ruhig, da die US-Märkte wegen des Labor Day Feiertags geschlossen waren, so die OCBC FX-Strategen Frances Cheung und Christopher Wong. Viele Daten stehen an "Die Marktaktivität könnte sich beschleunigen, wenn die Woche am Freitag mit der Veröffentlichung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu Ende geht. Da sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...