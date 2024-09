HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die klinischen Phase-III-Studienergebnisse zum Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib hätten die Erwartungen der Investoren übertroffen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte den Kapitalwert (NPV) für das Mittel dennoch nur geringfügig, da die Wahrscheinlichkeit der Markteinführung zwar nun höher sei, sie aber zugleich von einem geringeren Spitzenumsatzpotenzial ausgeht./ck/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000120578