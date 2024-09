Chamonix, Frankreich (ots/PRNewswire) -Jin Yuan lieferte eine beeindruckende Leistung beim prestigeträchtigen HOKA UTMB® Mont-Blanc, der weltweit führenden Veranstaltung im Trailrunning, und zeigte ihr Potenzial bei ihrem allerersten Trailrunning-Rennen.Beim MCC der Frauen am 26. August war Yuan während des gesamten Rennens unter den führenden Athletinnen und absolvierte die 40 km lange Strecke mit mehr als 2350 Höhenmetern in einer Zeit von 4:42:56. Ihre starke Leistung brachte ihr den 6. Platz in der Gesamtwertung der Frauen und den ersten Platz in ihrer Altersklasse ein. Da das Rennen in erster Linie den Freiwilligen, Partnern und Einheimischen des UTMB vorbehalten ist, versammelte sich eine große und begeisterte Menschenmenge in Chamonix, um Yuans Leistung zu feiern, als sie die Ziellinie überquerte.Yuan ist ein relativer Neuling in der Welt des Trailrunnings und hat bereits größere Ziele vor Augen. Mit der Unterstützung von KOLON SPORT wird sich Yuan auf die UTMB® World Series Finals 2025 konzentrieren und sich im OCC (50 km) auf der internationalen Bühne etablieren.Als erster Trailrunning-Athlet von KOLON SPORT war Jin Yuan während des gesamten Rennens mit der wasserdichten Jacke der KOLON EXTREME Mountain Expedition Series gut ausgerüstet. Diese Jacke wurde für professionelle Alpinisten" entworfen und gewährleistet, dass Jin Yuan dank der leichten und komfortablen Eigenschaften ihre beste Leistung erbringen kann.In einem Interview nach dem Rennen sagte Jin Yuan, "Die größte Herausforderung war die Höhenangst. Auf der zweiten Etappe wurde ich von vielen Konkurrenten überholt, und dieser Abschnitt war der schwierigste. Was mich zufrieden stellte, war meine eigene Leistung. Während der ersten drei Bergauf- und Bergabetappen haben meine Muskeln nicht schlecht reagiert, und ich bin insgesamt sehr entspannt gelaufen. Ich denke, dass ich noch stärker werden kann, mit mehr Spielraum für Verbesserungen in meinem Verständnis des Geländelaufs und der Anpassung an bergige Umgebungen."Über Jin YuanUrsprünglich eine professionelle Leichtathletin, die sich auf den 3000-Meter-Hürdenlauf und die Mittelstrecke spezialisiert hat, ist Jin Yuan erst vor kurzem zum Trailrunning übergegangen, hat aber bereits ihr immenses Talent und Potenzial unter Beweis gestellt.Zur Vorbereitung auf das Rennen absolvierte die chinesische Athletin ein umfangreiches Spezialtraining. KOLON SPORT hat Yuan nicht nur mit professioneller Ausrüstung ausgestattet, sondern sie auch bei ihrer Vorbereitung unterstützt, indem sie ihr tägliches Training, ihre sportliche Erholung und die Vorbereitung auf das Rennen organisiert hat.Erstklassige Ausrüstung für erstklassige SportlerDie EXTREME Mountain Expedition Series Waterproof Jacket erwies sich als das Produkt der Wahl, als Jin Yuan die komplexen Pfade und variablen Wetterbedingungen in den Bergen bewältigte, bevor er zum Sieg flog. Die Jacke wurde "All for Professional Alpinists" entwickelt und besteht aus 40D GORE-TEX PROSHELL Gewebe, das Schutz bei extremer Leichtigkeit bietet. Die in Zusammenarbeit mit der School of Fashion Design der Donghua University entwickelte und von professionellen Alpinisten in Höhenlagen von über 5.000 m getestete Ausrüstung wiegt weniger als 2.500 g (Größe L für Männer) und ist ein Beispiel für das Engagement von KOLON SPORT für Innovation, Umweltbewusstsein und Outdoor-Leistung.Für Jin Yuan war das leichte Design der Jacke ein Schlüsselfaktor für ihren Erfolg bei den UTMB World Series Finals. Sie bietet sowohl hervorragende Outdoor-Leistung als auch Komfort und erfüllt gleichzeitig die strengen Ausrüstungsanforderungen der Veranstaltung.Über KOLON SPORTKOLON SPORT bietet hochwertige Produkte für Outdoor-Enthusiasten. Während der gesamten Veranstaltung präsentierten sie die herausragenden Leistungen der Marke bei hochkarätigen Veranstaltungen sowie ihre langfristige Vision im Bereich des Outdoor-Sports. Mit der Etablierung einer hochwertigen Ästhetik, dem Aufbau professioneller Anerkennung und der Entwicklung eines Outdoor-Lifestyles möchte KOLON SPORT die wichtigsten Outdoor-Szenarien erforschen und innovieren, um mehr Athleten und Outdoor-Enthusiasten mit professioneller und zuverlässiger Sportausrüstung zu versorgen. Die Marke konzentriert sich auf einen hochwertigen Outdoor-Lifestyle, der es jedem Outdoor-Enthusiasten ermöglicht, die Natur in aller Ruhe zu genießen und einen hochwertigen Outdoor-Lifestyle in den Bergen und der Wildnis zu erleben.Über die Veranstaltung:Das 2003 gegründete HOKA UTMB® Mont-Blanc ist eines der härtesten Trail-Rennen in Europa. Die Veranstaltung findet auf etablierten Wanderrouten in der Mont-Blanc-Region statt. Bislang hat sie acht Kategorien festgelegt: UTMB®, CCC®, OCC, TDS®, MCC, ETC, PTL® und YCC. mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von kurzen Jugendläufen bis zu 300 km langen Wanderungen. Nach mehr als zwanzig Jahren ununterbrochener Durchführung hat er sich zu einem Trail-Rennen auf höchstem Niveau entwickelt, das Trail-Running- und Wanderbegeisterte aus der ganzen Welt anzieht.