DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/31 US71647NBH17 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 21/51 US71647NBJ72 04.09.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/31 US71647NBH17 04.09.2024 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 21/51 US71647NBJ72 04.09.2024 HZE/EOT
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