DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
URUGUAY 09/25 US760942AX01 04.09.2024 HZE/EOT
URUGUAY 15/27 US760942BB71 04.09.2024 HZE/EOT
URUGUAY 19/31 US917288BK78 04.09.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
URUGUAY 09/25 US760942AX01 04.09.2024 HZE/EOT
URUGUAY 15/27 US760942BB71 04.09.2024 HZE/EOT
URUGUAY 19/31 US917288BK78 04.09.2024 HZE/EOT
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