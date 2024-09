© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Bei den gehypten KI-Werten trennt sich die Spreu vom Weizen. Einige der größten Überflieger sind ins Abseits geraten, nachdem Kritik an ihren Geschäftsmodellen aufgekommen ist.Der jüngste Hype um künstliche Intelligenz (KI) hat die Aktienmärkte stark beflügelt und die Aktienkurse von Unternehmen, die auch nur im Entferntesten mit dieser Technologie zu tun haben, in die Höhe getrieben. Doch wie so oft in der Börsengeschichte zeigt sich nun, dass nicht alle Gewinner von Dauer sein werden. Einige der vermeintlichen KI-Überflieger wie Super Micro Computer und Lumen Technologies gerieten Ende August unter Druck, als skeptische Analysten und Leerverkäufer ihre Bewertungen in Frage stellten. Am …