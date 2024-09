NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fortschritt im Bereich der batteriebetriebenen Lastkraftwagen gehe weiter, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Heterogene Anwendungen würden den Übergang vorantreiben. Gleichzeitig gebe es echte Fortschritte bei den Verbrennungsmotoren, die dem Experten zufolge die Emissionen senken und einen Mehrwert sowie Gründe für den Kauf neuer Lkw bieten. Unter den Traton-Marken liefere MAN die meiste Leistung pro Kraftstoffeinheit, aber Scania verbrauche weniger Sprit in Bezug auf die zurückgelegte Strecke./la/jha/



