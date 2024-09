Zürich - Am Devisenmarkt herrscht am Mittwoch eine gewisse Zurückhaltung. Niemand wolle sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht zum Ende der Woche aus dem Fenster lehen, heisst es im Markt. Nach den schwachen ISM-Daten vom Vortag ist allerdings eine gewisse Dollarschwäche zu spüren. So stieg der Euro im Vergleich zum Dollar auf 1,1058. Auch zum Franken gab der Dollar leicht nach, das USD/CHF-Paar sank mit 0,8481 unter die Marke von 0,85. Zum Euro bewegte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...