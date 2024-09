Dynamische Entwicklung...: Die verborgenen Schätze der Zukunft und Ihre finanziellen Booster fürs Depot!

Anzeige / Werbung

In unserer sich rasant verändernden Welt stecken zwei unscheinbare Rohstoffe voller Potenzial, um die Zukunft zu formen - und Ihr Vermögen zu sichern.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während sich die breite Masse auf kurzfristige Trends und flüchtige Spekulationen konzentriert, braut sich hinter den Kulissen ein spektakuläres Szenario zusammen. Kupfer und Gold stehen am Beginn einer dynamischen Entwicklung, die Anleger mit Weitsicht reich belohnen könnte.

Kupfer: Das Blut der Energiewende!

Wahrscheinlich werden schon in nicht allzu ferner Zukunft Elektroautos die Straßen dominieren,gigantische Windparks den Horizont zieren und Solarzellen gegen die Energiekrise ankämpfen. Diese Zukunft ist näher als Sie denken, und sie basiert auf einem unscheinbaren Metall: Kupfer. Ohne Kupfer bleibt jede Vision von erneuerbarer Energie eine Fata Morgana! Und genau hier ist der Haken - Kupfer ist knapp!

Die Nachfrage nach diesem "roten Gold" explodiert geradezu, während das Angebot nicht annähernd Schritt halten kann. Neue Kupferminen wären die Lösung! Aber… Fehlanzeige. Der Abbau ist teuer, langwierig und oft politisch riskant. Experten warnen bereits vor drohenden Engpässen, die den Preis in die Höhe schnellen lassen könnten. Wer jetzt in Kupfer investiert, sichert sich noch einen Platz in der ersten Reihe, wenn die Rohstoffmärkte in einen beispiellosen Boom übergehen. Kupfer ist das Rückgrat der Energiewende - und genau diese Wende könnte Ihre Chance sein, von einem unaufhaltsamen Trend zu profitieren.

Gold: Der unzerstörbare Wert in stürmischen Zeiten!

Inmitten von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit gibt es einen weiteren Star am Rohstoffhimmel, den Sie nicht ignorieren sollten: Gold. Während Währungen wanken und Aktienmärkte ins Straucheln geraten, bleibt Gold der Fels in der Brandung und sicherer Hafen für Ihr Erspartes.

Die Förderung stagniert, während die Nachfrage nach diesem edlen Metall ungebrochen hoch bleibt. Die wahre Stärke von Gold zeigt sich in Zeiten der Krise. Und diese Zeiten, so scheint es, stehen uns bevor.

Die Weichen sind gestellt!

Kupfer und Gold - zwei Metalle, die unterschiedlicher nicht sein könnten, doch beide bergen ein immenses Potenzial. Kupfer als unverzichtbarer Rohstoff für die Zukunft der Energie und Gold als ultimativer Schutz vor Unwägbarkeiten an den Märkten. Die Zeichen stehen auf Sturm, und wer jetzt handelt, könnte zu den Gewinnern der kommenden Rohstoff-Rallye gehören. Warten Sie nicht, bis die Preise durch die Decke schießen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Handeln sollte man unserer Meinung nach mit dem Unternehmen U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8). Dieses TOP-Unternehmen besitzt das MEGA-Gold-Kupfer-Projekt "Whistler', das mit seinen grandiosen Gehalten und Ressourcen definitiv das Potenzial hat, Investoren reich zu machen. Durch ein direktes Engagement in die Aktien von U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) sollten Investoren von weiter steigenden Rohstoffpreisen überproportional profitieren, nicht zuletzt dank dem extrem positiven Newsflow, wie jüngst wieder!

U.S. GoldMining bohrt Wahnsinns-Potenzial von "Whistler' auf den Grund!

"Whistler' ist und bleibt ein "WOW'-Projekt mit multiplen Ausrufezeichen dahinter. Denn U.S. GoldMinings (WKN: A3D7H8) unternehmenseigene 217 km² große Portfolio-Perle sitzt mit sensationelle rund 3,0 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "angezeigt' und zusätzlichen satten 6,45 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "abgeleitet'. Damit sitzt diese Ausnahmefirma auf einer der größten Gold-Kupfer-Ressourcenschätzungen im gesamten Nord- und Südamerika.

Hinzu kommt, dass es eines der wenigen bisher noch unerschlossenen ganzjährig zugänglichen Projekte in Alaska mit entsprechenden Dimensionen und "Power-Performance'-Perspektiven ist. Kurzum:"Whistler' ist gleichbedeutend mit Superlativen!

Wie hochgradig diese Superlative sind und auf welche weitere Steigerungsstufe "Whistler' gehievt werden kann, werden die Bohrungen zutage fördern. Dabei lag der Fokus von U.S. GoldMinings (WKN: A3D7H8) diesjährigen bestätigenden "Infill'- und "Step-out'-Bohrungen auf den Lagerstätten "Whistler' und "Raintree West Pit'.

Quelle: U.S. GoldMining

Dieses "illustre Duo' wird übrigens durch zwei weitere vielversprechende Ressourcengebiete, namentlich "Raintree West Underground' und "Island Mountain', komplettiert.

Quelle: U.S. GoldMining

"Raintree West Pit'…

Mit dem Ziel, das geologische Modell weiterzuentwickeln und "Raintree West Pit' womöglich über die bekannten Mineralisierungsgrenzen hinaus zu erweitern und damit insgesamt auch die Ressourcen kräftig nach oben zu drehen, haben U.S. GoldMinings (WKN: A3D7H8) Bohrer ihre Arbeit bei dieser vielversprechenden Lagerstätte bereits aufgenommen.

… dann "Whistler'!



Bei "Whistler' sollen die Bohrungen in diesem Jahr die sensationellen Gehalte aus dem 2023er Bohrprogramm bestätigen und weiter ausbauen, indem die hochgradige Mineralisierung weiter abgegrenzt und erweitert werden soll.

Dabei haben wir vermutlich alle noch Bohrloch WH23-03 in bester Erinnerung, das Ende letzten Jahres mit phänomenalen 1,06 g/t Goldäquivalent AuÄq (0,77 g/t Au, 0,17 % Cu und 1,55 g/t Ag) über 547,15 m den längsten Bohrabschnitt mit beständiger (und beachtlicher) Mineralisierung durschnitt, der jemals von "Whistler' gemeldet wurde. Zudem gab dieselbe Bohrung mit 1,55 g/t AgÄq über 176 m noch eine fette Zugabe.

Quelle: U.S. GoldMining

Bohrloch WH23-01 steuerte zu diesem Rekordergebnis grandiose 0,60 g/t AuÄq über 241 m inklusive 0,74 AuÄq über 118 m bei, während Bohrung WH23-02 großartige 0,51 AuÄq über 142 m einschließlich 1,10 AuÄq über 22,0 m lieferte.

Nahe der Oberfläche sollen die Explorationen sich darauf konzentrieren, Bohrziele innerhalb des breiteren "Whistler Orbits' zu testen.

Quelle: U.S. GoldMining

Dieses Ziel stellt einen klassischen "Porphyr-Cluster' dar, der das Potenzial bietet, weitere mineralisierte Intrusionszentren zu entdecken.

U.S. GoldMining erreicht neuen Meilenstein in der Exploration!

Gold und Kupfer in Hülle und Fülle!

Quelle: U.S. GoldMining

Die Bohrergebnisse sind mehr als vielversprechend: In einem der Bohrlöcher, das im Jahr 2023 begonnen und nun um erstaunliche 274,35 m vertieft wurde, wurden Mineralisierungen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß entdeckt. Mit beeindruckenden 547,15 m an Goldäquivalent, bestehend aus 1,06 Gramm Gold pro Tonne, 0,17 % Kupfer und 1,55 Gramm Silber pro Tonne, haben wir es hier mit einer Zone zu tun, die das Potenzial besitzt, eine der bedeutendsten Entdeckungen in der jüngeren Geschichte des Gold- und Kupfermarktes zu werden.

Auf der Überholspur: U.S. GoldMining setzt neue Maßstäbe!

Doch nicht nur unter der Erde werden große Fortschritte erzielt - auch an der Oberfläche beweist U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8), dass sie in der "Champions League' der Rohstoffunternehmen spielen. Das Unternehmen hat umfassende Umweltschutzmaßnahmen ergriffen, die sicherstellen, dass die natürlichen Ressourcen Alaskas geschützt werden. Die bisherigen Erkundungen haben gezeigt, dass das "Whistler'-Projekt in einer klassischen "Porphyr-Kluster'-Region liegt - ein Gebiet, das reich an mineralisierten intrusiven Zentren ist und damit enorme Chancen für weitere Entdeckungen bietet.

Hinzu kommt das beeindruckende Engagement des Unternehmens für die lokale Gemeinschaft. U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Menschen und die Umwelt in der Region zu nehmen. Durch lokale Einstellungen, Auftragsvergaben und zahlreiche Sponsoring-Aktivitäten zeigt das Unternehmen, dass es seine Verantwortung ernst nimmt. Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Herangehensweise ist ein weiterer Grund, warum wir diese Aktie für eine solide und vielversprechende Wertanlage auf dem Markt halten.

Fazit: Finanzielle Flexibilität schafft enorme Wachstumsperspektiven und rund 330 % Kurspotenzial!

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) bietet mehrere überzeugende Agumente für ein Investment, die sofort ins Auge stechen. Mit einer robusten finanziellen Grundlage und keinerlei Verbindlichkeiten ist das Unternehmen bestens gerüstet, um sein "Whistler'-Explorationsprogramm weiter energisch voranzutreiben. Dass die vorhandene Bohr- und andere Ausrüstung vor Ort sowie das hochqualifizierte Feld-Team optimal aufeinander abgestimmt sind, beweisen die neuen HAMMER-Bohrergebnisse.

Ein weiterer strategischer Vorteil liegt im frühzeitigen Beginn des Bohrprogramms, welches fast zwei Monate früher als im Vorjahr starten konnte. Dies ermöglichte es U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8), die optimalen Bohrbedingungen im Sommer voll auszunutzen, um die Gold-Kupfer-Lagerstätten gezielt zu explorieren. Zudem bietet der frühe Start die Flexibilität, die Explorationsaktivitäten bis in den Herbst hinein zu verlängern, abhängig von den Ergebnissen.

Das sieht auch der renommierte Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright so, der in seiner Kaufempfehlung vom März schon das Kursziel auf 23,- USD gesetzt hat!

Quelle: Swiss Resource Capital AG

Ausgehend vom derzeitigen Aktien-Kurs von etwa 5,30 USD sind mehr als 330 % Kurspotenzial bei U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) drin. Investoren sollten die Chance nutzen, um von den vielversprechenden Entwicklungen bei U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) zu profitieren, und das volle Kurspotenzial ausnutzen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: U.S. GoldMining, Seeking Alpha, Wallstreet online, eigener Research und eigene Berechnungen. Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 03. September 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, U.S. GoldMining, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit U.S. GoldMining, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von U.S. GoldMining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von U.S. GoldMining halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,US90291W1080