Berlin (ots) -6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben (LEO-Studie, Universität Hamburg). Ihre geringe Lesekompetenz stellt sie auch finanziell vor Herausforderungen: Rechnungen bleiben oft liegen, Handykosten oder Ratenkäufe sind schwer zu verstehen, Online-Banking kommt meist nicht infrage. Wer jedoch lesen und schreiben kann, besitzt die Grundvoraussetzung, Verträge zu verstehen, die eigenen Finanzen im Blick zu behalten und seine Geldangelegenheiten selbstständig zu regeln.Vor diesem Hintergrund steht das Thema "Geld" im Fokus der diesjährigen Kampagne des Bundesbildungsministeriums (BMBF) zum Weltalphabetisierungstag "Lesen und Schreiben - Mein Schlüssel zur Welt". Herzstück ist ein Haushaltsbuch in einfacher Sprache, das gemeinsam mit betroffenen Personen entwickelt wurde. Der "Geldplaner" im Cartoon-Stil soll Erwachsenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten helfen, die eigenen Finanzen im Blick zu behalten und dabei gleichzeitig Lesen, Schreiben und Rechnen zu üben. Infopakete mit dem Geldplaner und weiteren Informationen zur Sensibilisierung werden über Multiplikatoren verteilt. Dies sind neben Kursleitenden auch Mitarbeitende in Beratungsstellen, Ärztinnen und Ärzte sowie Hebammen. Gleichzeitig sensibilisiert die Kampagne unter dem Motto "Besser lesen und schreiben zahlt sich aus" auch in Hörfunk, Online- und Printmedien.Alle Infos zur aktuellen Kampagne auf: mein-schlüssel-zur-welt.de (https://www.xn--mein-schlssel-zur-welt-0lc.de/de/home/home_node.html)Wer besser lesen und schreiben lernen möchte, findet Lernangebote auf: alfa-telefon-suche.de. (https://alfa-telefon-suche.de/)Die Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (AlphaDekade)Mit der Informationskampagne "Lesen & Schreiben - Mein Schlüssel zur Welt" sensibilisiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Öffentlichkeit für Lese- und Schreibschwierigkeiten Erwachsener und informiert über Lern- und Beratungsangebote. Die Kampagne ist Teil der AlphaDekade, in der sich Bund, Länder und Partner im Zeitraum von 2016 bis 2026 verstärkt dafür einsetzen, die Lese- und Schreibfähigkeiten sowie das Grundbildungsniveau Erwachsener in Deutschland zu verbessern. Weitere Informationen auf alphadekade.dePressekontakt:Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:Maike JustKoordinierungsstelle AlphaDekadejust@bibb.deTel.: 0228-107 2602Original-Content von: Alpha Dekade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172703/5857137