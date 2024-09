HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Jost Werke mit "Buy" und einem Kursziel von 55 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der weltweit führende Nutzfahrzeug-Zulieferer biete robuste Margen und habe den finanziellen Spielraum für wertsteigernde Zukäufe, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu beinhalte die Bewertung ein attraktives Chance-Risiko-Profil./gl/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000JST4000