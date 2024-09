Berlin (ots) -- Umsatzerlöse im Zeitraum 01. Januar bis 30. August 2024 bei EUR 24,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 15,4 Mio.) - und damit höher als im gesamten Geschäftsjahr 2023- Umsatz im August 2024 auf EUR 4,9 Mio. angestiegen (Vorjahresmonat: EUR 1,7 Mio.); bisheriger Umsatzrekord auf Monatsbasis damit übertroffen- Umsatzsteigerung zwischen 60 % und 80 % für das Gesamtjahr 2024 gegenüber 2023 erwartetDie Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, hat im Zeitraum 01. Januar bis 30. August 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 24,9 Mio. verzeichnet. Dies entspricht einem Anstieg um 62 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Umsatzerlöse 01. Januar bis 30. August 2023: EUR 15,4 Mio.). Damit konnte Cantourage im bisherigen Jahresverlauf 2024 höhere Umsatzerlöse erzielen als im gesamten Geschäftsjahr 2023 (Umsatz Gesamtjahr 2023: EUR 23,6 Mio.).Entscheidende Treiber der positiven Umsatzentwicklung waren vor allem der weitere Ausbau des Geschäfts mit Cannabisblüten in Deutschland und England sowie die Ausweitung der Aktivitäten im Rahmen von Telecan (www.telecan.eu). Die Online-Plattform für Cannabis auf Rezept ermöglicht Patient:innen in Deutschland einen einfachen und direkten Weg in die Cannabis-Therapie. Zuletzt haben immer mehr Patient:innen auf die Angebote von Telecan zurückgegriffen.Cantourages starker Wachstumstrend - insbesondere seit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland im April 2024 - zeigt sich auch im Hinblick auf die monatsbasierte Entwicklung der Umsatzerlöse. Zuletzt konnte im August 2024 ein Umsatzwachstum von EUR 4,9 Mio. erreicht werden (Umsatz August 2023: EUR 1,7 Mio.). Damit wurde eine Steigerung um 188 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat sowie ein neuer Umsatzrekord auf Monatsbasis erreicht. Zuvor betrug der höchste Monatsumsatz der Firmengeschichte EUR 4,1 Mio. und wurde im Juni 2024 erzielt. Bis zum Jahresende 2024 geht Cantourage von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung aus. Aus diesem Grund wird für das Gesamtjahr 2024 ein Umsatz zwischen EUR 37 Mio. und EUR 43 Mio. prognostiziert.Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Unsere aktuelle Geschäftsentwicklung zeigt deutlich, dass wir im Vorfeld der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland die richtigen Schritte eingeleitet hatten. Neben der Ausweitung unseres Produktangebots für hochwertiges Cannabis aus aller Welt konnten wir insbesondere auch unsere Produktionskapazitäten und unsere Partnerschaften mit Anbauern und Apotheken rechtzeitig erweitern. Dies ermöglicht uns nun, den erwarteten Nachfrageanstieg nachhaltig bedienen zu können. Wir sind uns sicher, dass der Markt für medizinisches Cannabis aktuell und in Zukunft enorme Chancen für uns bietet. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete beispielsweise vor einigen Monaten, dass es alleine in Deutschland derzeit rund 4,5 Millionen Cannabis-Konsument:innen gibt. Das Marktpotenzial ist allerdings nicht nur mit Blick auf Deutschland enorm - auch in anderen europäischen Ländern sehen wir derzeit eine fortlaufende Öffnung der Cannabismärkte. Für Cantourage wird dies - da sind wir uns sicher - künftig außerordentliche Wachstumsmöglichkeiten bieten. Unser flexibles Geschäftsmodell ist prädestiniert dafür, das große Marktpotenzial in Europa zu nutzen und weiteres starkes Wachstum für unser Unternehmen zu generieren. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir auf das Gesamtjahr 2024 gesehen ein positives EBITDA erzielen werden."Über CantourageCantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.Weitere Informationen: www.cantourage.comDiese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 176 74717519Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 173 3702649Original-Content von: Cantourage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171384/5857171