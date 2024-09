Norden (ots) -Die schönsten Erinnerungen an den Urlaub an der Nordsee immer bei sich tragen - diesen Wunsch erfüllt René Kretschmer seinen Kunden. Mit der Marke Deichbrise entwirft sein Familienunternehmen maritime Accessoires, die ein ganz besonderes Lebensgefühl verkörpern. Was die Produkte ausmacht, auf welchen besonderen Service sich die Kunden verlassen können und welche Gründungsgeschichte dem Familienunternehmen zugrunde liegt, verrät René Kretschmer in diesem Beitrag.Kaum irgendwo lässt es sich so gut abschalten und entspannen wie am Wattenmeer. Unendliche Weite, eine einzigartige Natur, gesunde Luft und das Rauschen des Meeres laden dazu ein, den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Als wahrer Kraftort, natürliche Wohlfühloase und mit all ihren Facetten ist die Nordsee keine Region, sondern ein Lebensgefühl, das Urlauber am liebsten mit nach Hause nehmen würden. Steine, Muscheln und kleine Souvenirs, die als Andenken mitgebracht werden, geraten jedoch oft in Vergessenheit, sobald sie staubig auf dem Regal stehen. "Mit unseren Schmuckstücken und Textilien geben wir Urlaubern ein maritimes Lebensgefühl mit, das sie immer bei sich tragen können", verrät René Kretschmer, Gründer der Marke Deichbrise."Unsere selbst designten und größtenteils handgefertigten Produkte sind farblich von den schönsten Nordseeregionen inspiriert und helfen ihren Trägern dabei, das Meerweh bis zum nächsten Urlaub zu überwinden", so René Kretschmer weiter. Sein Familienunternehmen, das 2018 in einer Krise steckte, hat zu dieser Zeit mit Deichbrise eine maritime Trendmarke entwickelt, deren Produkte nicht nur im Onlineshop, sondern auch im eigenen Ladengeschäft an der Nordsee erhältlich sind. Mit großer Kundennähe, hoher Serviceorientierung und einzigartigen Produkten haben René Kretschmer und sein Team es geschafft, in den letzten Jahren rasant zu wachsen. Neben den eigenen Kollektionen, die wöchentlich erweitert werden, produziert Deichbrise auch Sonderanfertigungen im Auftrag. So produziert Deichbrise beispielsweise Armbänder und Schlüsselanhänger für Firmen oder auch einige Merchandise-Schmuckstücke der Band SantianoLiebevolles Design, hochwertige Materialien und ein besonderer KundenserviceJedes Schmuckstück der Deichbrise Kollektionen ist im Familienunternehmen von René Kretschmer selbst designt worden und spiegelt in maritimen Farben die Regionen der Nordseeküste wider. "Die Region um Ostfriesland und die Farben von Strand, Dünen und dem Meer spiegeln sich in vielen Modellen farblich wider", verrät der Unternehmer. Mit viel Liebe zum Detail und unter Berücksichtigung von Kundenfeedbacks entwickeln René Kretschmer und sein Team besondere und individuelle Accessoires, die zum Großteil handgefertigt werden und ihren Trägern ein maritimes Lebensgefühl vermitteln. Erhältlich sind die Kollektionen, die aktuell um Uhren und auch eine erste Textilkollektion erweitert werden, sowohl im Onlineshop als auch im eigenen Ladengeschäft an der Nordsee.Mit Edelstahl in Chirurgenqualität, der eine hohe Hautfreundlichkeit gewährleistet, sowie Materialien wie Segelseil, Naturstein und Leder bietet Deichbrise langlebige Qualitätsprodukte an, für die die Webseite spezielle Pflegetipps bereithält. Während andere Marktteilnehmer vornehmlich auf Dropshipping setzen, werden die maritimen Produkte von René Kretschmer und seinem Team an der Nordsee bestmöglich auf Bestand gehalten, liebevoll verpackt und von dort versendet. "Mithilfe eines dem Paket beiliegenden QR-Codes können die Kunden sogar sehen, welcher unserer Mitarbeiter ihre Bestellung gepackt hat", verrät René Kretschmer. Neben einer verlängerten Rückgabefrist von einem Monat und der Möglichkeit des kostenlosen Umtausches im Onlineshop bietet Deichbrise seinen Kunden noch einen ganz besonderen Service: Jedes Schmuckstück, das kaputt geht, wird nach Möglichkeit lebenslang kostenlos in der eigenen Werkstatt vor Ort repariert - sogar, wenn die Ursache im Verschleiß liegt.Deichbrise: Die Erfolgsgeschichte eines FamilienunternehmensAls gelernter Augenoptiker begleitet René Kretschmer die Kombination aus Handwerk und Design schon viele Jahre. Während seiner Zeit im Modehandel konnte er sich eine umfassende Expertise in der Branche aufbauen, bevor er schließlich Inhaber eigener Schmuck- und Textilgeschäfte in Nordrhein-Westfalen wurde. Nach ihrem Umzug an die Nordsee eröffneten René Kretschmer und seine Familie einen kleinen Schmuckladen, der so wenig Erfolg hatte, dass sie zeitweise sogar in ihre ursprünglichen Berufe zurückkehren mussten. Bei einer Flasche Wein, großem Frust und dem Gedanken des Aufgebens kam der Familie eine Idee, die alles verändern sollte: Unter dem Markennamen Deichbrise wurden die ersten eigenen Schmuckstücke entworfen und produziert. Jeden Euro, der mit dieser ersten Kollektion verdient wurde, investierte das Familienunternehmen in weitere Produkte, was zu schnellem Wachstum führte.Heute sind aus 15 Quadratmetern Ladenfläche 100 Quadratmeter geworden und parallel dazu betreibt René Kretschmer einen erfolgreichen Onlinehandel. Mit einem Team aus mittlerweile 25 Mitarbeitern ist Deichbrise zur maritimen Trendmarke geworden, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. So erscheint zum Beispiel jede Woche ein Newsletter, der für die Kunden weit über 50 Neuheiten pro Jahr bereithält. In einer Arbeitsatmosphäre, die den Charme und die Sicherheit eines Familienunternehmens mit der Dynamik und der Kultur eines Start-ups vereint, ist viel Raum für Kreativität. So möchte René Kretschmer zukünftig noch weitere Produkte entwerfen, die mit ihrem maritimen Flair das Meerweh und die Erinnerungen an einen schönen Nordseeurlaub wieder aufleben lassen. "Wir möchten erreichen, dass Menschen direkt an Deichbrise denken, wenn sie ein maritimes Accessoire oder Schmuckstück suchen", verrät der Familienunternehmer über seine Mission.Sie wünschen sich modernen und individuellen Schmuck oder andere Accessoires, mit denen Sie das maritime Lebensgefühl aus Ihrem Nordseeurlaub immer bei sich tragen können? 