News von Trading-Treff.de Zum Wirtschaftskalender zu den US-QuartalszahlenEKMI Dienstleistungssektor 9:15 SP, 9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE, 10:00 EU 10:30 GB11:00 EWU: Erzeugerpreise Juli14:30 US: Handelsbilanzsaldo Juli16:00 US: Auftragseingang Industrie Juli20:00 US: Beige Book der FedVolume Profile: VAL: 18625 VAH: 18871 POC: 18753 (FDAX +39)XDAX Close 17:30: 18747 FDAX Close 22:00: 18654Ich wünsche allen einen erfolgreichen HandelstagLegende: -> ...

Den vollständigen Artikel lesen ...