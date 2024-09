Volvo hat angekündigt, die ersten Exemplare des vollelektrischen Premium-SUV EX90 noch in diesem Monat an Kunden in den USA und in Europa auszuliefern. Weitere Märkte folgen im Verlauf des vierten Quartals dieses Jahres und im ersten Quartal 2025. In Deutschland wird der EX90 wie berichtet zu Preisen ab 83.700 Euro angeboten. Für diesen Betrag gibt es das fünfsitzige Modell mit dem 205 kW starken Heckantrieb und einer 101 (netto) kWh großen Batterie ...

