Hamburg (ots) -Neue Wege gehen, eigene Ideen verfolgen, dabei seinen Idealen treu bleiben - echter Luxus kann so viel mehr sein als nur materieller Besitz oder besonderer Genuss. Auch soziale und ökologische Verantwortung spielen eine Rolle. Diese fünf Menschen, die der Robb Report in seiner neuen Ausgabe (#3/2024, ab morgen im Handel) vorstellt, sind in dieser Hinsicht die neuen Luxury Icons Deutschlands.Der Verlässliche: Philipp Schindler ist als Chief Business Officer und Vorstandsmitglied bei Google für das operative Geschäft verantwortlich. Der Düsseldorfer genießt für seine erfolgreiche Arbeit weltweit Anerkennung in der Technologie- und Geschäftswelt und hält sich schon seit 13 Jahren im Google-Hauptsitz in Mountain View in Kalifornien - das sagt alles über seine Qualitäten.Der Angriffslustige: Oliver Reichert, ehemaliger Football-Spieler, hat als CEO von Birkenstock das Unternehmen erheblich weiterentwickelt, modernisiert und weltweit zu einer anerkannten und beliebten Lifestyle-Marke gemacht. Nach schwierigem Start an der Börse wurden jüngst auch dort Rekorde vermeldet.Der Innovator: Chris Boehm-Tettelbach spielt eine entscheidende Rolle bei der Konzeption und Umsetzung der O2 Surftown MUC, dem ersten Surfpark Deutschlands, der im August seine Eröffnung gefeiert hat. Der CEO und Initiator des Großprojekts hat damit Wassersport-Geschichte geschrieben - 45 Millionen Euro hat der Bau gekostet, dafür wird die Anlage klimaneutral betrieben und ist ein technisches Meisterwerk.Die Visionärin: Frederike Knop hat für den Luxusuhren-Hersteller Audemarks Piguet den deutschen Markt neu organisiert. Jetzt will die CEO die Pre-owned-Plattform Chronext nach wilden Jahren in ruhigere Gewässer führen und auch immer mehr Frauen für Vintage-Luxusuhren begeistern.Der Lautsprecher: Theodor Weimer, Noch-CEO der Deutschen Börse, ist ein Mann der deutlichen Worte. Seine Rede im Bayerischen Hof über den Zustand der deutschen Wirtschaftspolitik ging viral und hat eine angeregte Diskussion entfacht - manchmal notwendig.