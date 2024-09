Schwalbach am Taunus (ots) -Always stellt mit seinen neuen Daily Fresh Produkten die ersten Always Slipeinlagen mit 100 % pflanzenbasierten Fasern* vor. Damit zeigt die Marke, dass Frauen keine Kompromisse eingehen müssen, denn die neue Slipeinlage erfüllt ihre Bedürfnisse: Für die tägliche Frische, bis zu 12 Stunden Schutz und 0 % Plastik auf der Haut. So unterstützt Always Frauen in ihrem Alltag dabei, ein verlässliches Produkt zu finden, welches gleichzeitig die Umweltbedenken der Konsumentinnen adressiert. Dr. Judith Bildau, Gynäkologin und Expertin für Always, bestätigt, dass die Verwendung einer atmungsaktiven und qualitativ hochwertigen Slipeinlage das Wohlbefinden von Frauen steigern kann.Aus intensiver Forschung und von Gesprächen mit Konsumentinnen ist es Always bekannt, dass jede Frau individuelle Erwartungen an ihren täglichen Schutz hat. Konsumentinnen suchen immer häufiger nach neuen Produkten oder Alternativen, die zuverlässig schützen, bei denen jedoch kein Plastik direkt mit der Haut in Kontakt kommt. Sie sollten immer die Möglichkeit haben, sich für ein Produkt zu entscheiden, dass sich für sie richtig anfühlt und für sie funktioniert.Der Produktentwicklungsprozess von Always basiert genau auf diesen Erkenntnissen, sagt Dr. Alisa Mochinin, leitende Wissenschaftlerin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Always:"Wir denken immer an die Konsumentinnen, weil wir unsere Produkte für sie entwickeln. In unserem Entwicklungsprozess haben wir mehrere Tests mit unseren Verbraucherinnen durchgeführt und mit ihnen gesprochen. Auf diese Weise konnten wir unsere Ansätze und Hypothesen korrigieren und verstehen, ob das Produkt alle Bedürfnisse unserer Zielgruppe erfüllen kann."Um die Ansprüche von Always an ein hochwertiges Produkt zu erfüllen, wurde die Slipeinlage von Grund auf neu entwickelt. Über 20.000 Arbeitsstunden flossen in die Entwicklung der Always Daily Fresh Slipeinlage. Das Team testete im Entwicklungsprozess mehr als 85 Variationen des Produktes."Wir sind stolz darauf, die ersten Slipeinlagen von Always auf den Markt zu bringen, die mit 100 % pflanzenbasierten Fasern* hergestellt werden. Always trifft seit jeher und weiterhin bewusste Entscheidungen, um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte und Herstellungsverfahren zu reduzieren. Wir wissen, dass es ein langer Weg ist, aber wir forschen weiter, um unsere Verbraucherinnen mit zuverlässigen Produkten überzeugen zu können" ergänzt Dr. Alisa Mochinin.Die neue Always Daily Fresh SlipeinlageMit der neuen Always Daily Fresh Slipeinlage gibt es keine Kompromisse in puncto Qualität und Schutz. Das sanfte Obermaterial besteht aus 100 % Bio-Baumwollfasern. Bei den Lagen der neuen Always Daily Fresh handelt es sich um absorbierende Zellstofffasern sowie vor Auslaufen schützenden Zellulosefasern. Die unterste Lage besteht aus atmungsaktiven Bio-Baumwollfasern. Alle Fasern, mit Ausnahme des Trennpapiers, bestehen aus 100 % pflanzenbasierten Materialien*. Um optimalen Halt und Haftung sicherzustellen, enthält das Produkt 17 % Klebstoffe und Wachse zwischen den einzelnen Schichten.Welche Vorteile eine Slipeinlage für das tägliche Wohlbefinden haben kann, erklärt Dr. Judith Bildau, Expertin für Always:"Vaginaler Ausfluss ist völlig normal und kann je nach Zyklusphase in seiner Menge variieren. Viele Mädchen und Frauen fühlen sich dadurch jedoch eingeschränkt, unwohl, sogar "unsauber". Ausfluss gehört leider immer noch zu den Tabuthemen, über die nicht gerne gesprochen wird. Gutsitzende Slipeinlagen, die die natürliche Vaginalflora nicht stören, können ein sehr gutes Hilfsmittel sein und Frauen in ihrem Alltag dabei unterstützen, sich hygienisch und wohl in ihrer Haut zu fühlen."Die neue Always Daily Fresh Slipeinlage mit 100 % pflanzenbasierten Fasern* ist im Alltag die ideale Begleiterin. Sie ermöglicht Frauen, sich für das zu entscheiden, was ihnen guttut und womit sie sich wohlfühlen.*Fasern repräsentieren min. 83 % der gesamten Produktzusammensetzung, exklusive des Trennpapiers. Die verbleibenden Bestandteile sind Klebstoffe und Wachse, die zwischen den einzelnen Schichten vorhanden sind, um optimalen Halt und Haftung sicherzustellen.Für Pressematerialien hier klickenPressekontakt:always@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Always, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76303/5857259