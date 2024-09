NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 35 auf 27 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Olivia Honychurch wird in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vorsichtiger, was die Perspektiven des Anlagenbauers für das Jahr 2025 betrifft. Sie schätzt zwar weiter die mittelfristige Wachstumsstory, kürzte aber ihre Schätzungen für das kommende Jahr wegen einer anhaltenden Schwäche bei SiC-Halbleitern und nur geringer Planbarkeit. Die Aktie verdiene eine Erholung, denn die SiC-Sorgen seien übertrieben. Kurzfristig sei das Kurspotenzial aber wohl begrenzt./tih/ck

