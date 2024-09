Zürich - Wechsel in der Leitung der Swisscom-Tochtergesellschaft Cablex: Roger Keller wird neuer Chief Executive Officer. Neu besetzt werden ebenfalls der Posten des Chief Financial Officers und die Leitung von Field Services. Mit Roger Keller bekommt cablex einen neuen CEO und die Geschäftsführung ein neues Gesicht. Roger Keller bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb und in der Führung von Business Units mit. Zuletzt war er Leiter des Geschäfts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...